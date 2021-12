Văn Phú - Invest chính thức bàn giao căn hộ The Terra - An Hưng

(VTC News) -

Cư dân The Terra - An Hưng nhận nhà và quà tân gia giá trị

Trong tháng 12/2021, 1328 chủ nhân căn hộ The Terra – An Hưng bắt đầu được nhận bàn giao căn hộ và quà tặng tân gia giá trị từ chủ đầu tư Văn Phú – Invest. Không gian sống hiện đại với hệ thống tiện ích đồng bộ tại The Terra – An Hưng chắc chắn sẽ tạo nên một tổ hợp đô thị sôi động phía Tây Hà Nội.

Cư dân The Terra – An Hưng nhận bàn giao căn hộ và quà tặng giá trị từ Chủ đầu tư Văn Phú - Invest

Ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhận bàn giao, chủ nhân mỗi căn hộ The Terra – An Hưng được tặng một chiếc Tivi LG 4K 50inch từ chủ đầu tư Văn Phú – Invest thay lời chúc gia an vạn sự hưng, tân gia hạnh phúc đủ đầy.

Cộng đồng cư dân The Terra - An Hưng sẵn sàng cho cuộc sống mới

Ngay từ khi ra mắt, dự án The Terra - An Hưng được đánh giá là dự án thu hút khách và có tính thanh khoản tốt nhất trên thị trường căn hộ chung cư phía Tây Hà Nội nhờ vị trí đắc địa, thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng giao thông đồng bộ.

Chủ đầu tư cũng đã phát triển hệ thống tiện ích nội khu toàn diện, cao cấp nhằm mang lại giá trị sống hiện đại, cân bằng và kết nối đến toàn bộ cư dân như khu vui chơi liên hoàn ngoài trời, vườn nướng BBQ, đường dạo bộ, cầu kính trên không, thư viện cộng đồng, khu vui chơi trẻ em,…

Cầu kính ở tầng 33 là nơi lý tưởng để ngắm nhìn toàn cảnh phía Tây thủ đô.

Đại diện chủ đầu tư Văn Phú - Invest khẳng định: “Mỗi căn hộ tại The Terra - An Hưng không chỉ là nhà ở mà còn là môi trường sống hoàn hảo, đầy đủ tiện ích, nơi an cư mới của cộng đồng cư dân trẻ văn minh, hiện đại phía Tây thành phố”.

Dự án The Terra – An Hưng nằm trên trục đường Nguyễn Thanh Bình với hạ tầng nội - ngoại khu hiện đại.

Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch COVID-19, dự án The Terra – An Hưng vẫn được Chủ đầu tư triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng như đã cam kết. Nhờ vậy, hầu hết các cư dân đều thể hiện sự hài lòng khi đến nhận bàn giao nhà.

Chú Trịnh Viết Trung, chủ nhân căn hộ V2.2906 tại The Terra – An Hưng chia sẻ: “Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên thời gian qua tôi đã khá lo lắng về việc tiến độ hoàn thành và nhận bàn giao căn hộ. Tuy nhiên, đến hôm nay khi nhận bàn giao căn hộ thì tôi rất hài lòng. Do căn hộ đã hoàn thiện cơ bản nên có thể gia đình tôi sẽ chuyển về sớm. Năm nay, gia đình sẽ đón một cái Tết thật khang trang, vui vẻ ở nhà mới”.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận bàn giao, anh Nguyễn Quang Thao chủ nhân căn hộ V2.2105 cũng đã sẵn sàng chuyển về an cư tại The Terra – An Hưng. Anh chia sẻ: “Mình vốn khá ưng vị trí và giá cả của chung cư này, xung quanh còn có nhiều siêu thị, bệnh viện và trường học.

Ngay trong khối cao tầng cũng có những tiện ích tiện lợi như cửa hàng tiện ích, nhà trẻ, nhà hàng, phòng karaoke và thư viện cộng đồng. Chưa đến ở nhưng mình nghĩ cả gia đình sẽ được hưởng những dịch vụ, tiện ích rất tốt và toàn diện tại nhà mới”.

Bên cạnh đó, The Terra - An Hưng sở hữu kiến trúc hiện đại giúp mỗi căn hộ đều được cung cấp tầm nhìn khoáng đạt, ánh sáng tự nhiên đầy đủ, không khí mát lành từ hồ nước và công viên thiên văn rộng 12ha gần bên. Mỗi cư dân của The Terra - An Hưng đều được tận hưởng không gian xanh mát, hòa mình với thiên nhiên và kết nối với cộng đồng dân cư xung quanh.

Với dòng sản phẩm cao cấp The Terra, tại Hà Nội, chủ đầu tư Văn Phú - Invest đã thành công với hai sản phẩm là The Terra - Hào Nam và The Terra - An Hưng.

Các sản phẩm này thể hiện tâm huyết và tầm nhìn của Văn Phú – Invest trong việc mang đến những trải nghiệm sống hài hòa giữa nhịp sống hiện đại và sự bình yên trong mỗi gia đình, từ đó hình thành nên những cộng đồng văn minh, tri thức và thành đạt. Cả hai dự án trên đều đáp ứng thị hiếu của khách hàng và góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Văn Phú – Invest trên thị trường bất động sản Việt Nam.