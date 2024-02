(VTC News) -

Văn khấn mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 cúng Thần linh và Thổ công

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy)

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con xin kính lạy Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Con xin kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.

Tín chủ (chúng) con là … Hiện đang ngụ tại …

Hôm nay là ngày mồng 1 tháng Giêng năm Giáp Thìn, một ngày đặc biệt để chào đón sự trở lại của mùa xuân và chào đón những thay đổi tươi mới.

Nhân dịp năm mới, tín chủ con đã chuẩn bị hương hoa và các lễ vật truyền thống để dâng cúng Thiên Địa và Tôn Thần. Cúi xin đức Tôn Thần, mong người phù hộ và ban cho chúng con sức khỏe, an khang thịnh vượng trong năm mới. Mong ơn Đương cảnh Thành hoàng, đội đức Tôn thần bản xứ phù hộ, giúp gia đình chúng con được bình an, gặp nhiều may mắn và tránh khỏi mọi tai họa.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được chứng giám và phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Văn khấn mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 đầy đủ và chi tiết nhất

Văn khấn vào mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 cúng gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con xin kính lạy Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Con xin kính lạy các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, đường thượng Tiên linh và các hương hồn nội tộc, ngoại tộc họ…

Tín chủ (chúng) con là … Hiện đang ngụ tại …

Theo quy luật của thời vận âm dương, đến tuần Nguyên đán, đầu xuân năm mới, con cháu không quên tưởng nhớ Tổ tiên như trời cao biển rộng. Hôm nay, ngày mùng Một tháng Giêng năm Giáp Thìn, tín chủ cùng tất cả các thành viên trong gia đình chuẩn bị các lễ vật, hương hoa, thắp nén hương thơm, thành kính dâng lên trước án.

Con xin kính mời các cụ Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, bá thúc đệ huynh, cô di tỷ muội, nam nữ tử tôn nội ngoại, cúi xin các vị thương xót con cháu. Chúng con chân thành mong muốn được ban cho năm mới an khang, mọi việc thuận lợi, sự nghiệp thành công và gia đình hòa thuận.

Tín chủ con kính mời các vị vong linh, tiền chủ và hậu chủ từ khu vực này, xin hãy về hâm hưởng, ban cho chúng con sức khỏe dồi dào và vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được chứng giám và phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Trên đây là các mẫu văn khấn vào mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024. Hy vọng rằng bài văn khấn này sẽ mang lại ý nghĩa và niềm vui cho gia đình bạn trong quá trình thờ cúng.