Vẫn còn 8 người mất tích, Lai Châu tiếp tục đối mặt với mưa lũ

(VTC News) - Lai Châu và các tỉnh vùng núi phía Bắc tiếp tục đối mặt với đợt mưa lũ mới, trong khi đó, 8 người mất tích tại tỉnh Lai Châu trong đợt mưa lũ, sạt lở đất trước đó vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động mạnh dần lên trên khu vực phía Bắc các tỉnh Bắc Bộ, từ ngày 7-9/7, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng.

Khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái có mưa rất to và giông (thời gian có mưa to đến rất to tập trung vào đêm và sáng sớm)

Từ ngày 8-10/7, trên thượng lưu sông Đà, sông Thao và sông Lô sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao và sông Lô có khả năng ở mức báo động 1.

Lai Châu và các tỉnh vùng núi phía Bắc tiếp tục đối mặt với đợt mưa lũ mới, trong khi đó, 8 người mất tích tại tỉnh Lai Châu trong đợt mưa lũ, sạt lở đất trước đó vẫn chưa được tìm thấy.

Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn. (Cần chú ý theo dõi Thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ: Cấp 1; riêng ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái: cấp 2.

Sáng 7/7, ông Hà Văn Um - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu cho biết, tỉnh này vẫn còn 8 người mất tích trong đợt mưa lũ, sạt lở đất trước đó. Hiện nay, lực lượng công an, quân đội vẫn được bố trí tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh Lai Châu vừa có công điện hỏa tốc về việc ứng phó với tình hình mưa lũ, sạt lở đất tại tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo khắc phục thiệt hại do đợt mưa lũ trước để lại, triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó, khắc phục kịp thời thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất gây ra trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cũng yêu cầu các cơ quan chức năng, các đơn vị theo dõi diễn biến mưa lũ, cảnh báo kịp thời, đầy đủ, chính xác đến người dân để ứng phó kịp thời, chính xác, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, huy động các lực lượng tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, có nguy cơ bị sạt lở, lũ ống, lũ quét, chân các ta luy đồi có nguy cơ sạt lở đất; chỉ đạo khắc phục nhanh các sự cố sạt lở, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; tuyên truyền, nhắc nhở, kiên quyết không để nhân dân vớt củi, bắt cá, lội qua suối khi đang có mưa lũ.

>>> Đọc thêm: Nhân chứng kể phút thoát chết thần kỳ khi cả bản bị vùi lấp trong bùn đất ở Lai Châu

Tùng Lâm