V-Skin – Tự hào mang lại giá trị hoàn thiện nhan sắc phụ nữ Việt

(VTC News) -

Gần một thập kỷ hoạt động, những gì V-Skin đem lại đã được đông đảo khách hàng và cả cộng đồng ghi nhận. Cuộc sống hối hả, guồng quay lợi nhuận khiến nhiều đơn vị đánh mất giá trị. Thế nhưng, với Công ty Cổ phần mỹ phẩm V-Skin Việt Nam thì giá trị là thứ luôn trường tồn.

Giám đốc Lee Hye Myeong và ông Nguyễn Mạnh Hải – Giám đốc điều hành V-Skin Việt Nam tiến hành lễ ký kết chuyển giao công nghệ làm đẹp và làm đại sứ thương hiệu tại Việt Nam

V-Skin – Công ty phân phối mỹ phẩm độc quyền

Thành lập từ năm 2012 tại Việt Nam, tới năm 2018, V-Skin bắt đầu đẩy mạnh và tập trung vào lĩnh vực chính là nghiên cứu. Vào đầu năm 2018, V-Skin là một trong những công ty nghiên cứu đạt chuẩn GMP.

Không chỉ hoạt động tại thị trường trong nước, V-Skin còn đặt dấu chân trên bản đồ Đông Nam Á với những quốc gia "láng giềng" như Lào, Thái Lan, Campuchia,…

Tất cả những sản phẩm V-Skin cung cấp đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Đặc biệt, mọi hoạt động của V-Skin luôn song hành giữa 2 yếu tố: kinh doanh và trách nhiệm, nghĩa vụ với cộng đồng và xã hội.

Không chỉ đơn thuần là một công ty kinh doanh, phân phối mỹ phẩm, V-Skin còn nổi tiếng là một đơn vị luôn nỗ lực vì cộng đồng. "Tâm – Đức" luôn là kim chỉ nam, giúp V-Skin vững bước trên con đường phát triển bền vững.

Cắt băng khánh thành sản phẩm mới

Hướng đến mục tiêu vì con người

Hiểu được con người là hạt nhân, tất cả những gì V-Skin mang lại đều hướng tới cái đích cuối cùng - hoàn thiện con người. V-Skin luôn nỗ lực tìm kiếm và đào tạo đội ngũ nhân lực "vừa hồng vừa chuyên". Một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững cần hoạt động dựa trên cái "Tâm". Lợi nhuận, doanh thu là điều quan trọng nhưng giá trị cốt lõi chính là sự bền vững.

Trao học bổng Change Yourself tại TP.HCM

Vị "thuyền trưởng" của V-Skin – ông Nguyễn Mạnh Hải chính là người đã dẫn dắt tập thể V-Skin đi trên con đường kinh doanh với triết lý đầy tính nhân văn. Ông từng nói rằng, hoạt động kinh doanh vì con người chính là triết lý mang giá trị sâu sắc nhất. Bên cạnh đó, muốn có được những sản phẩm hoàn hảo thì trước tiên mỗi cá nhân trong tập thể VSkin phải là người đáp ứng được tiêu chí "Tâm - Tài".

Đây chính là lý do đội ngũ của V-Skin luôn sở hữu những nhân viên có trách nhiệm và năng lực. Họ không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có tình yêu thương, sống có trách nhiệm với xã hội.

Hoạt động thiết thực mang tới nụ cười và niềm hạnh phúc

Nếu chỉ dừng ở lời nói, không hiện thực hóa thì triết lý kinh doanh có sâu sắc tới mấy cũng không có giá trị. Suốt chặng đường phát triển, Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm V-Skin Việt Nam đã chứng tỏ được rằng một doanh nghiệp uy tín luôn gắn liền lời nói và hành động.

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó hiếu học

Gieo mầm hy vọng trên từng bước đi

Không gắn liền với hoạt động thực tiễn thì tất cả những triết lý, lời nói hoa mỹ hoàn toàn không có giá trị. V-Skin đã tổ chức những hoạt động tình nguyện, chuyến đi tới vùng sâu vùng xa để giúp đỡ các em nhỏ khó khăn. Đặc biệt, đây không phải là điều hiếm có mà nó là sự kiện mang tính thường niên của V-Skin.

Miệt mài suốt những năm tháng qua, V-Skin đã ươm mầm ước mơ cho rất nhiều tài năng ưu tú. Tổng giá trị học bổng mà công ty đã trao đi khoảng 2 tỷ đồng. Thế nhưng niềm tin và hy vọng mà V-Skin đã trao còn giá trị hơn con số này gấp nhiều lần.

Chương trình học bổng cho các em sinh viên

Chưa dừng lại ở đó, mang trên mình sứ mệnh cao cả, V-Skin vẫn miệt mài trên con đường ươm mầm hạt giống tương lai. Bắt đầu từ năm 2019, V-Skin đã mở rộng, trao cơ hội cho những sinh viên đang theo học khối Quản trị kinh doanh – doanh nghiệp. Học bổng "V-Skin Change Yourself The Better" đã truyền cảm hứng, động lực để các em tiếp tục phấn đấu theo đuổi đam mê.

Với những giá trị thiết thực mà V-Skin đem lại, Công ty đã được trao tặng rất nhiều giải thưởng danh giá.

Năm 2013 - Đạt chứng nhận “Thương hiệu Việt”, Cúp Vàng “Sản phẩm uy tín và chất lượng”;

Năm 2014 - Đạt “Thương hiệu vàng Việt Nam”;

Năm 2016 - Đạt chứng nhận “Sản phẩm tin cậy” và “Nhãn hiệu ưa dùng” do Người tiêu dùng bình chọn;

Năm 2018 - Được vinh danh “Doanh nhân ấn tượng”; Chứng nhận “Thương hiệu xuất sắc đẳng cấp quốc tế”.

Năm 2019 - Đạt giải thưởng ”Thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng”, Chứng nhận “Sản phẩm, dịch vụ xuất sắc”;

Giống như cánh chim không ngừng nghỉ, Công ty Cổ phần Mỹ phẩm V-Skin Việt Nam vẫn đang miệt mài vì sự phát triển kinh tế cũng như sự những giá trị tốt đẹp của xã hội và cộng đồng. Có "Tâm" ắt có "Tầm", hy vọng rằng cái tên V-Skin ngày càng lớn mạnh và phát triển hơn nữa, bay cao và xa hơn.