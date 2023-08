V-League 2023: Quang Hải trở lại, Hoàng Đức, Văn Quyết nổi bật

(VTC News) -

Trong mùa giải không có nhiều cầu thủ nội tạo ra dấu ấn nổi bật, Hoàng Đức và Văn Quyết có lẽ là những nội binh có điểm nhấn lớn nhất giữa dàn ngoại binh.

Dấu ấn chân sút ngoại

Top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League 2023 chỉ có duy nhất Văn Quyết là nội binh (9 bàn). Chân sút nội đứng thứ hai là... Nguyễn Đức Chiến, một cầu thủ có sở trường là trung vệ được sử dụng trong vai trò tiền vệ ở mùa giải này.

Các tiền đạo ngoại tiếp tục áp đảo nội binh trong danh sách ghi bàn.

Xu hướng này thực ra không mới ở các mùa giải V-League. Ngay cả Hà Nội FC mùa này cũng có thời điểm sử dụng 3 ngoại binh ở hàng công. Ở CLB Bình Dương, Nguyễn Tiến Linh không còn đóng vai trò chủ lực. HAGL không còn Công Phượng, Văn Toàn trong đội hình.

Do đó, dấu ấn của các cầu thủ ngoại lại càng trở nên rõ rệt hơn. Vua phá lưới V-League 2023 là tiền đạo Rafaelson - chân sút khẳng định được đẳng cấp từ những năm trước. Xếp sau là Bruno Cantanhede - cũng là cựu vua phá lưới V-League - và Jhon Cley, tân binh thi đấu mùa giải đầu tiên ở Việt Nam.

Hoàng Đức, Văn Quyết nổi bật

Tiền vệ sinh năm 1998 ra sân đủ 20 trận mùa này. Anh ghi 5 bàn thắng và góp nhiều kiến tạo cho các đồng đội. Hoàng Đức cùng Văn Quyết là 2 nội binh nổi bật nhất ở mùa giải V-League 2023, bên cạnh một số tên tuổi như Đoàn Văn Hậu (CLB Công an Hà Nội), Trần Nguyên Mạnh (Nam Định), Đặng Văn Lâm (Bình Định).

Hoàng Đức có thể cạnh tranh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

Tuy nhiên, đây là mùa giải mà dấu ấn của đa số các ngôi sao đội tuyển Việt Nam mờ nhạt. Họ không hẳn là chơi tệ, nhưng thiếu đi sự bùng nổ. Đặc biệt, HLV Philippe Troussier có nỗi lo lớn ở hàng công đội tuyển Việt Nam khi không có chân sút nội nào ghi được đến 10 bàn thắng.

Cuộc đua của bóng đá Hà Nội

Cả 3 vị trí đầu bảng của V-League 2023 đều thuộc về các đội bóng dùng sân nhà Hàng Đẫy.

Được đầu tư mạnh, CLB Công an Hà Nội chiêu mộ một loạt tuyển thủ quốc gia như Văn Hậu, Văn Thanh, Văn Đức, Tấn Tài. Giữa mùa, họ ký hợp đồng với hai ngôi sao Quang Hải và Filip Nguyễn. Đội bóng ngành công an vô địch, tái hiện kì tích của HAGL cách đây tròn 2 thập kỉ. CLB Công an Hà Nội là đội thứ hai vô địch V-League ngay trong mùa đầu tiên thăng hạng.

Toàn bộ 7 vị trí dẫn đầu đều là các đội bóng thuộc vùng Bắc Trung Bộ trở ra. Điều này một lần nữa nhấn mạnh xu hướng chênh lệch về thành tích giữa các CLB phía Nam và phía Bắc trong những năm gần đây.

CLB Công an Hà Nội vô địch V-League 2023.

Đội bóng duy nhất xuống hạng ở V-League là CLB Đà Nẵng - thế lực một thời của giải đấu. Đội bóng miền duyên hải Nam Trung Bộ chia tay cấp độ cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sau 2 thập kỉ góp mặt.

Đối thủ của CLB Đà Nẵng trong cuộc chiến trụ hạng cũng là 2 đại diện phía Nam. CLB Bình Dương và CLB TP.HCM đều trải qua mùa giải đáng thất vọng và chỉ trụ lại ở giải đấu nhờ trận hòa ở vòng cuối cùng.

Quang Hải và Filip Nguyễn

Đây là 2 bản hợp đồng "bom tấn" của mùa giải V-League 2023, đều do CLB Công an Hà Nội thực hiện để bổ sung lực lượng giữa mùa giải. Trong đó, sự xuất hiện của Filip Nguyễn tạo ra hiệu ứng rõ rệt cho đội bóng chủ quản.

Thủ môn Việt kiều sinh năm 1992 thể hiện đẳng cấp ở những pha phản xạ xuất sắc, khả năng ra vào, phán đoán tình huống chuẩn xác. Ngoài ra, kĩ năng chơi chân của Filip Nguyễn cũng rất tốt.

Trong khi đó, Quang Hải chưa thể lấy lại phong độ như trước khi rời V-League sang Pháp thi đấu. Tiền vệ sinh năm 1997 cũng chưa được bố trí trong hệ thống quen thuộc và vị trí sở trường. Dù vậy, ở những trận cuối mùa giải, Quang Hải dần cho thấy sự bắt nhịp trở lại.

Quang Hải trở lại V-League.

HLV ngoại vất vả

V-League vẫn là giải đấu khắc nghiệt đối với các huấn luyện viên người nước ngoài. Có tổng cộng 5 chuyên gia ngoại cầm quân trong mùa giải 2023 là Velizar Popov (Thanh Hóa), Bozidar Bandovic (Hà Nội FC), Paulo Foiani và Flavio Cruz (CLB Công an Hà Nội) và Kiatisuk Senamuang (HAGL).

Điểm thú vị là dù cả đội vô địch và á quân V-League 2023 đều sử dụng HLV ngoại nhưng tất cả họ đều không tạo ra dấu ấn nổi bật. HLV Foiani và Cruz không trụ được hết mùa giải ở CLB Công an Hà Nội. Cả 2 nhà cầm quân người Brazil đều gặp khó trong việc kết hợp các ngôi sao của đội bóng tân binh.

Trong khi đó, ông Bandovic chật vật trong việc xây dựng lối chơi mới cho Hà Nội FC. Đây là mùa giải hiếm hoi Hà Nội FC không phải đội ghi bàn nhiều nhất giải. Cay đắng hơn, họ không thể vô địch chính vì thua CLB Công an Hà Nội chỉ số phụ.

HLV Popov là HLV ngoại hiếm hoi ghi dấu ấn nổi bật ở mùa giải V-League 2023.

HLV Kiatisuk tiếp tục làm việc ở HAGL và không có được thành công như mùa giải 2021 bị hủy giữa chừng. Trong bối cảnh đội bóng phố núi mất hàng loạt trụ cột là Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy, việc trụ hạng sớm không phải thách tích tồi đối với HAGL.

HLV ngoại ghi dấu ấn đậm nét nhất ở V-League 2023 là Velizar Popov. Nhà cầm quân người Bulgaria tạo ra luồng sinh khí mới cho CLB Thanh Hóa với lối chơi áp sát cường độ cao, tấn công trực diện đầy hiện đại. Xếp thứ tư ở V-League (kèm danh hiệu Cúp Quốc gia), chỉ đứng sau 3 đội bóng có tiềm lực mạnh là thành công lớn đối với ông Popov và các học trò.