Ưu thế pháp lý của shophouse Him Lam Vạn Phúc

Pháp lý của dự án là yếu tố tiên quyết được ưu tiên hàng đầu khi chọn mua một sản phẩm bất động sản. Điều này giúp khách hàng yên tâm về tài sản và đảm bảo thuận lợi cho khách hàng trong quá trình giao dịch và chuyển nhượng.

Vài năm trở lại đây, nhiều dự án bất động sản mập mờ pháp lý được đưa ra thị trường khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang. Thêm vào đó, dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình kinh tế, xã hội, khách hàng càng có tâm lý thận trọng, họ buộc phải cân đo đong đếm nhiều tiêu chí liên quan đến dự án trước khi quyết định chọn mua.

Chính vì vậy trong thời điểm nguồn cung khan hiếm như hiện nay, những dự án đầy đủ pháp lý trở thành hàng hiếm trên thị trường, thu hút được đông đảo khách hàng và nhà đầu tư.

Tại khu vực phía Tây Hà Nội, Him Lam Vạn Phúc trở thành tâm điểm của thị trường đặc biệt sau sự kiện mở bán phân khu Barres ngày 21/11 vừa qua, bởi ngoài sở hữu các ưu thế vượt trội về vị trí, tiện ích, thiết kế thì pháp lý hoàn chỉnh chính là “át chủ bài” giúp khách hàng “xuống tiền”. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Tố Hữu (Hà Đông), 222 căn shophouse tại Him Lam Vạn Phúc là dự án hiếm hoi có sổ đỏ lâu dài và sẽ được tách sổ bàn giao cho khách hàng đúng cam kết.

Theo đại diện Him Lam Land – Đơn vị Phát triển và Kinh doanh: “Một trong những yếu tố củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư khi lựa chọn Him Lam Vạn Phúc là pháp lý vững vàng và minh bạch. Chỉ khi dự án sở hữu đầy đủ giấy tờ pháp lý thì mới là căn cứ để cho nhà đầu tư đảm bảo được yếu tố sinh lời sau này".

Him Lam Vạn Phúc có pháp lý hoàn chỉnh bậc nhất tại khu vực phía Tây Hà Nội

Xét về cơ sở pháp lý, Him Lam Vạn Phúc là một trong những dự án có pháp lý hoàn chỉnh bậc nhất tại thị trường phía Tây Thủ đô. Ngoài ra, Him Lam Vạn Phúc cũng đang dần hoàn thiện phần xây thô và có thể bàn giao vào cuối năm nay. Do vậy, khách hàng có thể “mục sở thị” các căn shophouse mong muốn sở hữu, xóa bỏ mối lo “mua nhà trên giấy” như nhiều dự án khác.

Nằm tại vị trí đắt giá của quận Hà Đông, shophouse Him Lam Vạn Phúc sở hữu hệ thống giao thông trọng yếu của thành phố. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng kết nối đến trung tâm Hà Nội, tiếp cận các tiện ích khu vực chỉ trong tích tắc. Đặc biệt, Him Lam Vạn Phúc được bao quanh bởi hệ thống dịch vụ tiện ích đẳng cấp, khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, nhiều cơ quan đoàn thể, số lượng dân cư khu vực không ngừng tăng, đem lại lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư trong tương lai.

Mảng xanh và tiện ích xen kẽ giữa các dãy shophouse

Lấy cảm hứng từ đại lộ sầm uất bậc nhất Châu Âu, dự án được thiết kế 6 tầng thông thoáng với hai mặt tiền đường, hạ tầng giao thông đồng bộ. Các căn shophouse gây ấn tượng bởi kiến trúc tân cổ điển kết hợp nhịp nhàng với khoảng xanh xen kẽ các dãy nhà. Với cách bố trí hợp lý: tầng 1, 2 thuận tiện kinh doanh, tầng 3, 4, 5, 6 là không gian riêng tư dành cho gia đình, Him Lam Vạn Phúc thỏa mãn đồng thời các nhu cầu: đầu tư - kinh doanh và an cư thịnh vượng.

Được biết, Him Lam Vạn Phúc là dự án tâm huyết của thương hiệu Him Lam Land tại thị trường miền Bắc. Dự án hứa hẹn sẽ tạo nên sự bùng nổ về số lượng giao dịch bởi giá trị thanh khoản, cơ hội kinh doanh và đầu tư sinh lời hiệu quả, đảm bảo không gian sống trọn vẹn cho gia chủ.