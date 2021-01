USD giảm, giá vàng sẽ tăng mạnh dưới thời Tổng thống Biden'

Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống Mỹ thứ 46 sau lễ nhậm chức trưa 20/1. Trong bài phát biểu dài 20 phút, Tổng thống Biden mô tả nước Mỹ đang trải qua "mùa đông hiểm họa" với đại dịch COVID-19 và những thách thức khác.

Tuần trước, ông đề xuất dự luật kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD. Đó là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng nhằm vực dậy nền kinh tế từ khủng hoảng. Trao đổi với Zing, các chuyên gia nhận định những biện pháp kích thích kinh tế dưới thời ông Biden sẽ tiếp tục tạo áp lực lên đồng tiền Mỹ.

Trong khi đó, vàng - tài sản chứng kiến mức tăng trưởng lớn trong năm 2020 - sẽ tiếp tục tăng giá mạnh mẽ trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Biden.

Ông Biden chính thức trở thành tổng thống Mỹ thứ 46 sau lễ nhậm chức trưa ngày 20/1. (Ảnh: Reuters)

Đồng USD sụt giảm

Rạng sáng ngày 21/1 (theo giờ New York), chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) lao dốc 0,22% so với một ngày trước đó xuống 90,28.

"Đồng USD sẽ tiếp tục suy yếu khi chính quyền của ông Biden đẩy mạnh chi tiêu để vực dậy nền kinh tế Mỹ", chuyên gia tài chính Edward Moya tại hãng tư vấn Oanda (Mỹ) nhận định với Zing.

"Trên thực tế, các nhà đầu tư đang định giá đồng USD quá thấp. Điều đó có nghĩa là đồng tiền xanh sẽ chứng kiến sự phục hồi đáng kể nếu đề xuất kích thích của Tổng thống Biden bị trì hoãn, hoặc giảm xuống dưới 1.000 tỷ USD", ông dự báo.

"Nhìn chung, đồng USD sẽ vẫn suy yếu 5-10% trong năm nay. Tuy nhiên, việc định giá quá thấp có thể khiến đồng tiền này phục hồi trong ngắn hạn", vị chuyên gia nói thêm.

Đồng USD chịu áp lực khi chính phủ Mỹ bơm tiền vào nền kinh tế. Ảnh: Reuters.

Đồng quan điểm, chuyên gia tài chính Craig Erlam (có trụ sở tại London, Anh) cho rằng vào đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, đồng USD sẽ tiếp tục chịu áp lực khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi từ "cơn địa chấn" Covid-19.

"Tuy nhiên, tôi tin rằng trong nhiệm kỳ của ông Biden, nền kinh tế Mỹ có thể phục hồi mạnh mẽ hơn nhiều các nền kinh tế lớn khác. Đến thời điểm đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ, giúp sức mạnh của đồng bạc xanh phục hồi", ông nói với Zing.

Theo vị chuyên gia tài chính, đồng USD yếu đi vào thời kỳ đầu của nhiệm kỳ ông Biden sẽ hỗ trợ cho giá vàng. Việc tiếp tục nới lỏng các chính sách tiền tệ cũng là trợ lực chính của kim loại quý.

Vàng hưởng lợi

Tuy nhiên, ông Erlam dự báo khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi, giá vàng sẽ lao dốc. "Tất nhiên, viễn cảnh này xảy ra với giả định quá trình phục hồi diễn ra suôn sẻ sau khi vaccine chống Covid-19 được triển khai", ông Erlam nói thêm.

"Trong năm 2021, dòng tiền giá rẻ vẫn tiếp tục được duy trì. Các chính phủ và ngân hàng trung ương sẽ không sớm 'tắt vòi bơm' tiền vào nền kinh tế", ông khẳng định.

Giá vàng tăng lên mức kỷ lục 2.070 USD/ounce hồi đầu tháng 8/2020 do lãi suất thực sụt giảm mạnh và những lo ngại về rủi ro lạm phát. Trong năm 2020, các chính phủ trên toàn thế giới tăng chi tiêu để bảo vệ việc làm của người lao động và doanh nghiệp. Tính đến tháng 10 năm ngoái, những gói hỗ trợ toàn cầu nhằm giảm thiệt hại của đại dịch đã lên đến 12.000 tỷ USD.

Các gói kích thích kinh tế với quy mô chưa từng có trên toàn cầu tạo áp lực lên tiền pháp định. Trong khi đó, vàng được coi là "hàng rào" chống lạm phát. Do đó, rủi ro đồng tiền mất giá sẽ là trợ lực mạnh mẽ cho giá vàng. Thứ hai, với lãi suất duy trì thấp, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng giảm đi, khiến nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào.

Giá vàng chạm ngưỡng kỷ lục vào tháng 8/2020. (Ảnh: Goldprice)

"Kim loại quý sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ dưới chính quyền ông Biden với nhiều biện pháp kích thích tiền tệ và tài khóa hơn nữa. Áp lực lạm phát cũng tăng lên và hỗ trợ giá vàng trong năm 2021, ngay cả khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi từ cuộc khủng hoảng vì dịch COVID-19", ông Moya tại hãng Oanda nói với Zing.

Theo ông, năm 2021, thị trường vàng có thể chứng kiến một vài đợt giảm giá trong ngắn hạn. "Tuy nhiên, đó sẽ là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư tổ chức mua vào", ông khẳng định.

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu dự báo giá vàng thế giới có thể trở lại ngưỡng 2.000 USD/ounce trong năm 2021, trong khi giá vàng trong nước tăng lên 58-60 triệu đồng/ounce.

"Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần biết rằng không ai có thể dự đoán chính xác những biến động của thị trường", ông Hiếu nói thêm. "Chúng ta cần chấp nhận rủi ro đó. Thậm chí, biến động của thị trường vàng năm 2021 còn lớn hơn năm 2020", vị chuyên gia nhấn mạnh.