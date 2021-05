Ươm mầm tương lai ngay trong Starlake

(VTC News) -

Theo nhiều nghiên cứu đã được thực hiện, môi trường sống có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự hình thành nhân cách của trẻ nhỏ. Một không gian sống xanh, sạch, an toàn và tiện lợi không chỉ đem lại cuộc sống thoải mái cho cả gia đình, mà còn tạo ra điều kiện thuận lợi để xây dựng thói quen tốt và kích thích năng lực tự nhiên của trẻ. Do đó, những khu chung cư cao cấp, hiện đại với cộng đồng dân cư tri thức tại trung tâm thành phố đang trở thành xu hướng được nhiều bậc cha mẹ cân nhắc khi tìm kiếm một nơi an cư lâu dài.

Tuy nhiên, với quỹ đất hạn hẹp tại các quận nội thành hiện nay, cơ hội để tìm được nơi ở có thể đáp ứng đầy đủ những yếu tố trên là vô cùng khó. Nhiều gia đình trẻ buộc phải lựa chọn giữa căn hộ cũ chật hẹp, ồn ào tại nội đô, hoặc chung cư mới vùng ngoại thành xa xôi và vô cùng bất tiện. Trước thực tế đó, Daewoo E&C đã mang đến giải pháp hoàn hảo dành cho người tiêu dùng, đặc biệt những cặp vợ chồng trẻ đang tìm kiếm môi trường thuận lợi để an cư lâu dài và chăm sóc con cái với khu chung cư cao cấp trong Đại đô thị Starlake Tây Hồ Tây sầm uất.

Môi trường giáo dục tinh hoa theo tiêu chuẩn quốc tế

Tọa lạc tại vị trí “vàng” phía Tây thành phố kết nối chặt chẽ với khu trung tâm nhờ hệ thống giao thông mới hiện đại, Starlake hiện nằm trong khu vực trung tâm mới, nơi quy tụ nhiều trường học có chất lượng hàng đầu tại Hà Nội. Đồng thời, khu chung cư cao cấp này cũng được xây dựng ngay cạnh Dewey International School – hệ thống giáo dục thuộc tập đoàn Edufit uy tín, hiện đại bậc nhất hiện nay.

Trường học tại Starlake không chỉ được trang bị hệ thống hạ tầng hiện đại, đầy đủ chức năng, đáp ứng nhu cầu riêng của từng cấp học, mà còn sở hữu những chương trình đào tạo tiên tiến, phù hợp cho cả học sinh Việt Nam và học sinh nước ngoài. Đây là một trong nhưng ưu thế hàng đầu mà chủ đầu tư Daewoo E&C muốn đem lại cho “cư dân nhí”, một nền tảng vững chắc kiến tạo từ tinh hoa giáo dục thế giới, nâng bước cho sự phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất trong tương lai.

Bên cạnh đó, chủ căn hộ tại Starlake cũng sẽ có cơ hội được sống trong một cộng đồng văn minh, hiện đại, đa quốc tịch. Định hướng quy hoạch toàn diện, kết nối chặt chẽ với khu vực ngoại giao đoàn tập trung 13 đại sứ quán lớn và 8 bộ ban ngành, đại đô thị hứa hẹn trở thành trung tâm hành chính - kinh tế mới, nơi không chỉ thu hút nhóm chính khách, quan chức cao cấp, những người thành công, có tiếng nói trong xã hội mà còn là điểm đến của nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp danh tiếng trên toàn thế giới.

Được lớn lên trong môi trường hội nhập quốc tế như tại Starlake, sẽ mang lại điều kiện thuận lợi để trẻ em có thể phát triển nhanh chóng về khả năng ngoại ngữ, kỹ năng tự lập,….đồng thời hình thành sự nhạy bén, sáng tạo trong tư duy và nhận thức. Starlake chính là môi trường lý tưởng giúp thế hệ trẻ đón đầu và nắm bắt cơ hội “vàng” trong xu hướng toàn cầu hóa trong tương lai.

Cơ hội cuối cùng để sở hữu không gian sống đẳng cấp nhất Hà Nội

Thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng cũng như những khó khăn mà họ phải đối mặt, chủ đầu tư Daewoo E&C quyết định tung ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khi mở bán quỹ căn hộ cuối cùng với mong muốn trao cơ hội sở hữu nhà ở lâu dài cho những cặp vợ chồng trẻ tại Hà Nội.

Các căn hộ tại chung cư Starlake hiện đang được ưu đãi lên tới 13% giá trị căn hộ. Đây đều là những căn hộ giới hạn có thiết kế thông minh rộng rãi, thoáng đãng và tiện nghi, phù hợp nhu cầu của gia đình.

Phong cách thiết kế tinh tế chuẩn Hàn Quốc, hướng tới tối ưu hóa công năng cũng như khả năng đón sáng và gió từ hệ thống sinh thái đô thị từ mọi góc nhỏ trong căn hộ, đã biến những căn hộ ở đây trở thành không gian sống lý tưởng đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm tuổi trong gia đình, đặc biệt có lợi cho sự phát triển tự nhiên và toàn diện trẻ nhỏ.

Cũng như quyền lợi chung của những cư dân cao cấp tại Starlake, được thừa hưởng hàng loạt tiện ích như sân chơi, bể bơi, quảng trường và hồ điều hòa,….Nhưng chủ sở hữu căn hộ còn có được những ưu đãi đặc quyền vượt trội so với những căn hộ khác, như gói nội thất phòng khách sang trọng, đẳng cấp và hỗ trợ dịch vụ như miễn phí gửi xe và phí quản lý tại tòa nhà.

Nắm bắt cơ hội ngay hôm nay, để Starlake cùng bạn kiến tạo cuộc sống an bình và thịnh vượng mỗi ngày!