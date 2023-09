U23 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á 2024 sớm nhất

(VTC News) -

U23 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi lần lượt đánh bại U23 Guam và U23 Yemen. Tính đến hết lượt trận thứ hai, chưa có thêm đội bóng nào khác vượt qua vòng loại. Danh sách 16 đội tuyển tham dự vòng chung kết mới có chủ nhà U23 Qatar và U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam 1-0 U23 Yemen

Có nhiều đội bóng cùng đạt thành tích toàn thắng sau 2 trận như U23 Việt Nam. U23 Jordan, U23 Nhật Bản, U23 Uzbekistan, U23 Iran, U23 Iraq, U23 Kuwait, U23 Thái Lan, U23 Malaysia và U23 Ả Rập Xê Út đều có 6 điểm. Nhiều đội trong số này ghi được trên 10 bàn thắng vào lưới các đối thủ để tạo ra hiệu số bàn thắng-bàn thua lớn.

Tuy nhiên, các đội bóng kể trên chưa có đủ điều kiện để vượt qua vòng loại sớm như U23 Việt Nam. HLV Philippe Troussier đặt chân đến vòng chung kết U23 châu Á 2024 ngay từ tối qua (9/9) một phần nhờ U23 Guam cầm hòa U23 Singapore và cả 2 đội bóng này đều hết cơ hội đi tiếp.

U23 Việt Nam sớm giành quyền đến vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Ở bảng C, kịch bản 3 đội có cùng 6 điểm chắc chắn không xảy ra. U23 Việt Nam chỉ cần đua tranh với U23 Yemen. Bàn thắng của Bùi Vĩ Hào ở phút 84 định đoạt tấm vé trực tiếp đến vòng chung kết. U23 Việt Nam có 6 điểm, hơn U23 Yemen 3 điểm và thắng trong trận đối đầu. Do đó, đội bóng Tây Á không còn cơ hội chiếm ngôi đầu ở lượt trận cuối. Có lẽ đây cũng là lí do các cầu thủ U23 Yemen đổ gục xuống sân khóc sau trận thua đầy tiếc nuối.

Do chắc chắn vượt qua vòng loại, HLV Troussier có thể sẽ xáo trộn đội hình để tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ và tiếp tục thử nghiệm nhân sự, lối chơi. Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam chạm trán U23 Singapore.

"Tôi có thể trao cơ hội cho những cầu thủ ít thi đấu ở trận tới. Nếu muốn đi xa, chúng ta không thể dựa vào 11 cầu thủ đá chính hôm nay hay 23 cầu thủ ở vòng loại lần này. U23 Việt Nam còn nhiều cầu thủ khác. Tôi sẽ tạo điều kiện để họ thi đấu", HLV Troussier nói.

Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2024 - Bảng C

XH Đội Trận BT-BB Điểm 1 U23 Việt Nam 2 7-0 6 2 U23 Yemen 2 3-1 3 3 U23 Singapore 2 1-4 1 4 U23 Guam 2 1-7 1

