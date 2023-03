U23 Thái Lan chốt đội hình dự giải giao hữu có U23 Việt Nam

(VTC News) -

U23 Thái Lan vừa công bố danh sách 23 cầu thủ dự giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023. HLV Issara Sritaro chủ yếu lựa chọn các cầu thủ đang thi đấu trong nước và không có đội bóng nào đóng góp quá 3 cầu thủ. Một số cái tên đáng chú ý như Iraphan Dolo, Patrick Gustafsson, Jonathan Khemdee, Songchai Thongcham, Netithorn Kaewcharoe,... đều xuất hiện.

Bản danh sách này chỉ có duy nhất một cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài là Sirimongkol Rattanaphum. Tiền vệ phòng ngự này đang chơi cho OH Leuven tại Bỉ. Thực tế, tài năng sinh năm 2002 mới chỉ ra sân cho đội U23 OH Leuven ở giải hạng 3 Bỉ. Anh thi đấu 12 trận với 378 phút ra sân, con số không ấn tượng. Sirimongkol Rattanaphum mới chuyển đến OH Leuven từ đội trẻ của Leicester City tại Anh.

U23 Thái Lan có thể đối đầu U23 Việt Nam tại Doha Cup 2023.

Doha Cup 2023 là giải đấu giao hữu có chất lượng chuyên môn cao với sự tham dự của các đội bóng UAE, Hàn Quốc, Ả Rập Saudi, Việt Nam, Thái Lan, Uzbekistan, Iraq và Qatar. Giải đấu này được tổ chức ở học viện bóng đá Aspire danh tiếng - nơi được xem là điểm tựa cho giấc mơ World Cup của bóng đá Qatar.

Mỗi đội bóng ở giải sẽ được thi đấu 3 trận. Đến thời điểm này, do mới chỉ chốt được các đội tham dự nên việc bốc thăm chia cặp vẫn chưa diễn ra. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vẫn có khả năng chạm trán nhau và tái hiện trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

Tuy nhiên, khi ông Alexandre Polking không còn dẫn dắt đội U23 Thái Lan, chiến thuật thi đấu, nhân sự của đội bóng này cũng sẽ có nhiều điều chỉnh. Tương tự như vậy, U23 Việt Nam cũng chứng kiến sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. HLV Philippe Troussier sẽ là thuyền trưởng của U23 Việt Nam thay cho ông Park Hang Seo vốn đã hết hợp đồng với VFF.

Doha Cup 2023 cũng là giải đấu HLV Troussier ra mắt người hâm mộ với tư cách HLV trưởng của U23 Việt Nam.

Danh sách cầu thủ U23 Thái Lan Iraphan Dolo, Phatra Soimalai (Buriram United), Patrick Gustafsson (BG Pathum United), Jonathan Khemdee (CLB Ratchaburi FC), Teerasak Paiphimai (FC Port), Siriwat Ingkaew (Khon Kaen United), Songchai Thongcham, Chatmongkol Ruengthanaroj, Channarong Promsrikaew (Chonburi FC), Purachet Todsanit, Songwut Kraikruan (Muangthong United), Anant Yodsangwan (Lamphun Warriors), Setthasit Suwannaset (Chiang Rai United), Leon Pitchaya James, Apisit Sansikhammuan (Nong Bua Pitchaya), Maximilian Steinbauer (Sukhothai FC), Thirawut Suansan (Kasetsart FC), Sitta Boonla, Bukhari Lemdi (Custom United), Sophonwit Rakkin (Phrae United), Netithorn Kaewcharoen (Suphanburi FC), Teerapak Pruengna (Ayutthaya United), Sirimongkol Rattanaphum (OH Leuven)

