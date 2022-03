U17 Việt Nam tập bài sở trưởng của CLB Eintracht Frankfurt

(VTC News) -

Các bài tập của ĐT Việt Nam tập chung vào việc chống phản công, lối chơi điển hình của nhiều CLB châu Âu, trong đó có Eintracht Frankfurt.

Trong buổi sáng ngày tập huấn thứ 2, HLV Nicolai Adam tiếp tục hướng dẫn chuyên sâu cho các cầu thủ U17 Việt Nam về bài tập chống phản công.

Sau buổi tập đầu tiên tập chung vào tổ chức đội hình, ở buổi tập thứ 2, ông Nicolai Adam muốn các cầu thủ phát triển về tư duy phòng thủ khi mất bóng, yếu tố quan trọng trong lối chơi này. Vào buổi chiều cùng ngày, các cầu thủ U17 Việt Nam được chia thành 2 đội hình, thực hành các bài tập được hướng dẫn trong hai ngày qua.

Các cầu thủ U17 hào hứng với những giáo án của HLV Nicolai Adam.

Chia sẻ về trận đấu sắp tới, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết, toàn đội đã sẵn sàng cho màn so tài với U16 Eintracht Frankfurt. Ông cho biết thêm, trong chuyến tập huấn lần này, mục tiêu của toàn đội là được học hỏi và thể hiện bản thân trong môi trường bóng đá đẳng cấp. Do đó, kết quả dù như thế nào cũng không quá quan trọng.

Cầu thủ Lê Huỳnh Triệu cho biết bản thân mình và các đồng đội đã học hỏi được rất nhiều trong những ngày tập huấn vừa qua, đồng thời quyết tâm thể hiện thật tốt khi được trao cơ hội.

Trước đó, hôm qua, HLV Nicolai Adam cùng ban huấn luyện Việt Nam đã có buổi chia sẻ với ban huấn luyện U17 Việt Nam, trọng tâm hướng vào lối chơi chống phản công điển hình của Eintracht Frankfurt. Ông cho biết, đây là lối chơi phù hợp với cầu thủ Việt Nam bởi sự nhanh nhẹn, nhạy bén và nhiệt tình trong thi đấu.

Sau gần 2 giờ thảo luận, những kinh nghiệm, kiến thức về đào tạo, phát triển cầu thủ trẻ được ban huấn luyện U17 Việt Nam và HLV Nicolai cởi mở trao đổi và thảo luận. Vị HLV này cũng đánh giá lứa U17 Việt Nam hiện tại tốt hơn một số quốc gia khác mà ông từng làm việc và quan sát.

HLV Nicolai và BHL ĐT U17 Việt Nam trao đổi về việc phát triển cầu thủ.

Đặc biệt, trong buổi tập của U17 Việt Nam có sự quan sát của các HLV và đội ngũ tuyển trạch của U16 Eintracht Frankfurt. Họ cho biết đã theo dõi trận đấu giữa U17 Việt Nam và U16 Dortmund, đồng thời rất ấn tượng với trình độ của các sao mai Việt Nam.

Đáng chú ý, trong thành phần U16 Eintracht Frankfurt sẽ thi đấu với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tới đây sẽ có 2 cầu thủ nằm trong đội tuyển U16 Đức.

Các buổi tập của U17 Việt Nam nhận được sự quan tâm của các chuyên gia từ Eintracht Frankfurt.

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U16 Eintracht Frankfurt vào ngày 30/3. Đây là trận giao hữu thứ 2 của ĐT U17 Việt Nam trong dự án “Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại Đức".

Trong 4 tuần tại đây, các cầu thủ trẻ của Việt Nam sẽ có cơ hội thực sự để học hỏi và phát triển từ những huấn luyện viên giỏi nhất, tại các cơ sở đào tạo và huấn luyện đẳng cấp thế giới. Dự án được kỳ vọng là bước khởi đầu cho hành trình tỏa sáng của cầu thủ và góp phần đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới trong những năm tới.

Dự án “Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại Đức" do VFF, Bundesliga và Next Media phối hợp triển khai là cơ hội để các tài năng Việt Nam học hỏi và thể hiện bản thân.

Mọi diễn biến về ĐT U17 Việt Nam sẽ được truyền tải nhanh chóng và chính xác thông qua hệ thống mạng xã hội của Next Media. Trận đấu giao hữu giữa U17 Việt Nam và U16 Eintracht Frankfurt sẽ được phát sóng trực tiếp trên fanpage và kênh Youtube Next Sport, Next Bundesliga Vietnam vào lúc 14h ngày 31/3 theo giờ Việt Nam.