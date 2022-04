Tyson Fury đọ tài Dillian Whyte: Nhà vua đối đầu kẻ khát khao ngai vàng

(VTC News) -

Trận đấu giữa Tyson Fury và Dillian Whyte sẽ được phát sóng trực tiếp và độc quyền trên FPT Play vào lúc 0h00 ngày 24/4. Thời gian phát sóng lại của cuộc so găng kinh điển này sẽ vào 8h00 và 18h00 cùng ngày. Khán giả yêu thích chỉ cần truy cập vào hệ thống FPT Play là có thể xem miễn phí chương trình.

Tyson Fury và Dillian Whyte là những tay đấm hàng đầu của thế giới boxing hạng nặng hiện tại. Họ đã đánh bại rất nhiều tay đấm sừng sỏ khác cùng hạng cân để đến với trận đấu tranh đai WBC hạng nặng.

Tyson Fury - Siêu võ sĩ trở lại với sàn đấu

Vào năm 2018, Tyson Fury đã khiến sân vận động Wembley phải bất ngờ khi trở lại võ đài sau tuyên bố giải nghệ trong gần 3 năm. Trong 3 năm ngắn ngủi đó, Tyson Fury đã chống chọi với trầm cảm, tăng cân không kiểm soát và cả ma túy.

Tyson Fury từng được coi là võ sĩ không tìm được đối thủ khi ở thời kì đỉnh cao (Nguồn: British Boxer)

Ngày trở lại võ đài, Tyson Fury đã tìm đến Eddie Hearn để mong ông bầu danh tiếng này tìm kiếm giúp anh một trận đấu. Nhưng vì thân hình quá khổ cùng với thời gian rời xa phòng tập của Tyson Fury đã khiến ông bầu Eddie Hearn phải lắc đầu. Tuy nhiên, người hâm mộ võ thuật thế giới đã sửng sốt khi trở lại cuộc đua vô địch của giới boxing một cách thần tốc.

Cuối năm 2018, Tyson Fury thủ hòa nhà vô địch WBC khi đó là Deontay Wilder trong một thế trận áp đảo đối thủ hoàn toàn về kỹ chiến thuật. Đây cũng từng là một sự kiện đình đám vào năm 2018 và cũng từng được Truyền hình FPT độc quyền phát sóng vào thời điểm đó.

Sau đấy, tới sự kiện giao đấu 10 hiệp với Sefer Sefery do BT Sport tổ chức, Fury đã giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ và mở ra cơ hội đến với sàn đấu Windsor Park. Tại đó, Fury đã thi đấu dưới sự chứng kiến của 814.000 khán giả xem trực tiếp và giành được chiến thắng trước tay đấm hạng nặng Pianeta. Ngay sau trận đấu ấy, Fury lại tiếp tục quay trở lại nghỉ ngơi và tập luyện khép kín với đội ngũ HLV riêng của mình.

Giờ đây, Tyson Fury được đánh giá là võ sĩ hạng nặng xuất sắc nhất, xếp trên cả những tên tuổi nặng ký như Anthony Joshua, Deontay Wilder hay cả Oleksandr Usyk và Dillian Whyte…

Dù có thể hình to lớn nhất hạng nặng hiện tại ở WBC, Tyson Fury lại không nổi tiếng với những cú đấm nặng ký. Trái lại, anh là mẫu tay đấm có khả năng di chuyển và tốc độ tuyệt vời. Không chỉ vậy, nhà vô địch còn là một võ sĩ có tâm lý thi đấu cực kỳ ổn định, không dễ dàng bị cuốn theo đối thủ.

Nói cách khác, sự chuẩn bị chắc chắn về kỹ chiến thuật, tốc độ, và tâm lý thép là điều khiến Tyson Fury trở thành một tay đấm cực kỳ khó đánh bại.

Dillian Whyte - Kẻ thách thức đáng gờm

Nếu nhắc đến câu “học tài thi phận”, có lẽ người thấm thía nhất điều ấy chính là Dillian Whyte. Dillian Whyte là một võ sĩ giỏi. Bởi chẳng ai bất bại đến 5 năm liền lại là những kẻ bất tài.

Whyte luôn được coi là võ sĩ có tiềm năng cực lớn tại hạng nặng WBC (Nguồn: Planet Sport)

Bắt đầu lên chuyên nghiệp vào năm 2011, mãi đến 2015, Whyte mới được tranh đai vô địch cúp Khối Thịnh Vượng Chung với Anthony Joshua, người mà Whyte đã từng đánh bại thời cả hai còn thi đấu nghiệp dư. Tuy nhiên, Anthony Joshua đã bất ngờ hạ knockout Dillian Whyte, khiến cho chặng đường tranh đai của Whyte trở nên xa vời hơn.

Đến năm 2017, Dillian Whyte giành được đai bạc WBC (đai vô địch tạm thời), nghĩa là từ giờ phút ấy trở đi, Dillian Whyte xem như đã nắm chắc suất tranh đai chính thức với bất kỳ ai đang giữ đai WBC chính thức (khi đó đang là thời kỳ của Deontay Wilder).

Tuy nhiên, chẳng hiểu vì lý do gì mà Whyte liên tục bị “khất hẹn” tranh đai chính thức. Kết quả là dù giữ vị trí ứng viên số 1 từ 2017, Dillian Whyte phải chờ đến tận năm 2022 mới có cơ hội tranh đai với Tyson Fury. Chỉ bấy nhiêu là đủ để hiểu “cơn khát” vô địch của Dillian Whyte phải mạnh mẽ như thế nào.

Nổi tiếng với cú đấm móc trái hiểm hóc, Dillian Whyte không ít lần khiến những tay đấm sừng sỏ như Anthony Joshua, Dereck Chisora hay Alexander Povetkin… phải choáng váng từ những cú đòn búa bổ.

Bên cạnh đó, anh cũng là mẫu võ sĩ có thể lực tốt và sức ép tuyệt vời. Đây là những món vũ khí cực kỳ nguy hiểm của Dillian Whyte với mọi kẻ đối đầu.

FPT Play tiếp tục ghi dấu với người hâm mộ võ thuật cả nước khi công bố là đơn vị giữ bản quyền độc quyền trận siêu đấu tranh đai hạng nặng The WBC Heavyweight Championship Of The World, tiếp ngay sau công bố độc quyền các trận đấu thuộc khuôn khổ giải đấu Bellator MMA trong 3 năm liên tiếp.