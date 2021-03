Tỷ giá USD hôm nay 3/3: USD sụt giảm, biến động liên tục

(VTC News) -

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 90,81 điểm, giảm 0,23% so với 91,04 điểm trước đó.

USD lại giảm.

Trước đó, tỷ giá USD ghi nhận đà tăng mạnh trong đầu tuần giữa bối cảnh đồng EURO giảm khá mạnh sau khi Đức công bố số liệu kinh tế ảm đạm. Cụ thể, Đức công bố doanh số bán lẻ trong tháng 1 giảm 4,5% so với tháng 12/2020, tệ hơn nhiều so với dự báo là giảm 0,3%. Người dân Đức giảm chi tiêu do các lệnh phong tỏa chống COVID-19 và việc tạm dừng chính sách giảm thuế bán hàng.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 2/3, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 22.940 đồng/USD và 23.120 đồng/USD (mua - bán).

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.940 đồng/USD và 23.120 đồng/USD. Vietinbank: 22.923 đồng/USD và 23.123 đồng/USD. ACB: 22.950 đồng/USD và 23.110 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 2/3, tỷ giá Euro đứng ở mức: 27.162 đồng (mua) và 28.295 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 31.577 đồng (mua) và 32.567 đồng (bán).