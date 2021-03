Tỷ giá USD hôm nay 28/3: USD tăng tạo sức ép cho giá vàng

(VTC News) -

Lúc 7h ngày 28/3, giá USD trên thị trường tự do ở mức 23.900 – 23.970 đồng/ USD (mua vào – bán ra), đi ngang so chốt ngày hôm qua. Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, Eximbank mua vào mức 22.980 – 23.000 đồng/USD và bán ra mức 23.170 đồng/USD, giảm nhẹ so phiên liền trước.

Giá USD tăng nhờ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng.

Vietcombank mua vào mức 22.965 – 22.995 đồng/USD và bán ra mức 23.175 đồng/USD. Tỷ giá USD tại VietinBank hiện áp dụng mức giá 22.978 – 23.178/USD (mua vào – bán ra).

Ngân hàng Nhà nước hiện công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 23.230 đồng. Tỷ giá tham khảo tại sở giao dịch mức mua vào ở 23.125 đồng và bán ra ở mức 23.877 đồng.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, USD vẫn đang ở mức đỉnh 4 tháng, chỉ số USD-Index ở mức 92,72 điểm, tăng 0,21%.

USD đạt ngưỡng giá cao nhất trong 4 tháng do lợi tức trái phiếu 10 năm của Kho bạc Mỹ tăng cao, đạt mức 1,623%, cao hơn lợi suất trái phiếu chính phủ ở các nước khác khiến dòng tiền chảy mạnh vào tờ bạc xanh.

Trong khi USD tăng thì vàng thế giới có xu hướng giảm. Chốt phiên 26/3, giá vàng thế giới ở mức 1.733,3 – 1.734,3 USD/ounce, giảm khá sâu so hôm đầu tuần.

Dữ liệu thống kê 30 ngày gần nhất cho thấy vàng thế giới giảm 71,5 USD, tương đương 3,96%.

“Chênh lệch lớn về lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và châu Âu khiến dòng tiền đổ vào đồng bạc xanh, từ đó gây sức ép lên kim loại quý”, nhà phân tích tại Kitco Metals Jim Wyckoff cho biết.

Jim Wyckoff nói thêm: “Xu hướng hiện tại của vàng là giảm giá. Nhưng thi thoảng, giá sẽ bật lên một chút”.