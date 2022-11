Tỷ giá USD hôm nay 1/11: USD tiếp đà tăng

(VTC News) -

6h sáng 1/11, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động của USD với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chốt ở mức 111,5 điểm, tăng 0,83 điểm, tương đương 0,75% trong 24 giờ qua.

Hiện 1 euro đổi 0,989 USD. 1 bảng Anh đổi 1,148 USD. 1 USD đổi 148,74 yên. 1 USD đổi 1,367 đô la Canada. 1 đô la Úc đổi 0,638 USD, 1 USD đổi 1,002 France Thụy Sĩ.

Diễn biến tỷ giá USD những ngày gần đây. (Nguồn: Tradingview)

GDP quý III của Mỹ tăng trưởng mạnh trở lại do người Mỹ có nhu cầu sử dụng các dịch vụ như du lịch và ăn uống ở các nhà hàng tăng mạnh khi nền kinh tế nước này mở cửa trở lại sau đại dịch.

Kim ngạch xuất khẩu của Mỹ tăng mạnh khi quốc gia này đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô. Đáng chú ý, hoạt động nhập khẩu trong quý 3 giảm, giúp cải thiện cán cân thương mại.

Dù báo cáo GDP quý III cho thấy kinh tế Mỹ đã thoát suy thoái kỹ thuật nhưng điều này không có nghĩa kinh tế nước này đã thoát khỏi nguy cơ suy thoái mà nhiều chuyên gia đã cảnh báo từ nhiều tháng nay.

Hiện thị trường tài chính tiền tệ nói chung và các nhà đầu tư đang dồn mọi sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra trong 2 ngày 1-2/11. Nhiều dự báo cho thấy Fed sẽ nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản tại cuộc họp này và sau đó sẽ hạ nhiệt hơn khi tăng khoảng 50 điểm cơ bản trong tháng 12.

Trong khi đó, USD cũng tăng 0,8% so với đồng yên Nhật, đạt mức 148,62 yên. Trong tháng 10, USD đã tăng 2,7%, trên đà tăng tháng thứ ba liên tiếp so với đồng tiền Nhật Bản. Hôm 31/10, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết họ đã chi 42,8 tỷ USD cho hành động can thiệp tiền tệ trong tháng này đối với đồng yên. Trước đó, đồng yên giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 32 năm là 151,94 so với đồng USD vào hôm 21/10.

Đồng bảng Anh giảm 1,2% so với USD, xuống mức 1,1476 USD. Ngân hàng trung ương Anh (BoE) có khả năng đưa ra mức tăng 75 điểm cơ bản tại cuộc họp lãi suất ngày 3/11 tới. Đồng bảng Anh cũng giảm so với đồng Euro. Phó thống đốc BoE Ben Broadbent mới đây nhận định rằng, chi phí đi vay do các nhà đầu tư định giá sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Anh.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro giảm 0,8% so với đồng USD, xuống mốc 0,9887 USD. Đồng Euro đã có phản ứng sau khi dữ liệu được công bố vào hôm 31/10 cho thấy, lạm phát ở khu vực đồng Euro tăng cao hơn dự kiến, ở mức 10,7%, mức cao kỷ lục mới.

Tỷ giá USD trong nước

Cuối ngày 31/10, tỷ giá trung tâm USD/VND tại Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 23.695 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 24.870 đồng.

Sáng 1/11, tỷ giá USD/VND tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết ở mức 24.569 - 24.879 đồng/USD (mua - bán). Ngân hàng Vietinbank niêm yết ở mức 24.553 - 24.880 đồng/USD (mua - bán), tại BIDV là 24.599 - 24.879 đồng/USD (mua - bán).

Cũng trong sáng nay, tỷ giá đồng euro tại Vietcombank là 24.021 - 25.364 đồng/EUR (mua - bán), Vietinbank niêm yết 23.692- 24.892 đồng/EUR (mua - bán), BIDV niêm yết mức giá 24.142 - 25.247 đồng/EUR (mua - bán).