Tuyên truyền an toàn điện cho người dân Hà Nội

(VTC News) -

Năm 2022, nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội ở mức cao, khi chiến lược phòng dịch chuyển sang thích ứng an toàn, sống chung với COVID-19 và kinh tế mở cửa trở lại.

Việc cung ứng điện cho Thủ đô Hà Nội đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất về cả chất lượng điện và chất lượng cung ứng dịch vụ. Do đó, việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện là vô cùng quan trọng, góp phần đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định.

Các loại pháo hoa, pháo giấy có tráng kim, bóng bay, diều gây nguy hiểm cho đường dây, thiết bị điện

Thời gian gần đây, EVNHANOI đưa ra các cảnh báo như không bắn các loại pháo hoa, pháo giấy có dây tráng kim loại, thả bóng bay, thả diều… tại khu vực gần đường dây, thiết bị và trạm điện dễ gây cháy nổ. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn thực hiện các hành vi trên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác cung ứng điện.

EVNHANOI củng cố các tuyến đường dây để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định trong thời gian tới, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng chấp hành nghiêm các quy định, nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, tự bảo vệ mình và cho cộng đồng.

Các hành vi bị nghiêm cấm có thể kể đến như vào trạm điện, tháo gỡ hoặc trèo lên các bộ phận của công trình lưới điện khi không có nhiệm vụ; trộm cắp, ném bắn, gây hư hỏng các bộ phận của công trình lưới điện; sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa có sự thoả thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp.

Ngoài ra, người dân cũng được tuyên truyền không được phép thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp hay thả bất kỳ vật gì có khả năng gây hư hại đến công trình lưới điện cao áp. Không được lắp đặt ăng ten, dây phơi, giàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi có thể va quệt vào công trình lưới điện cao áp.

Bên cạnh đó, không được trồng cây hoặc để cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây điện trên không, trạm điện; để cây đổ vào đường dây điện khi phát quang tuyến.

Các hành vi như bắn chim đậu trên dây điện, trạm điện; quăng, ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện, trạm điện; tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa và các phụ kiện khác của cột điện; đào đất gây lún sụt công trình lưới điện cao áp; đắp đất vi phạm khoảng cách an toàn; sử dụng cột điện, trạm điện để làm nhà, lều, quán, buộc trâu, bò hoặc gia súc khác... cũng bị nghiêm cấm.

Người dân tuyệt đối không được phép nổ mìn, mở mỏ, xếp, chứa các chất dễ cháy nổ, các chất hoá học gây ăn mòn các bộ phận của công trình lưới điện; đốt nương rẫy, sử dụng các phương tiện thi công gây chấn động mạnh hoặc gây hư hỏng cho công trình lưới điện.

Các phương tiện bay có khoảng cách đến bộ phận gần nhất của công trình lưới điện cao áp nhỏ hơn 100m, trừ trường hợp phương tiện bay làm nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây điện theo quy định của Bộ Công Thương.

EVNHANOI đặt biển cảnh báo dọc hành lang tuyến đường dây.

Nếu phát hiện hành vi vi phạm an toàn hành lang lưới điện hoặc nguy cơ gây cháy nổ, người dân được đề nghị thông báo ngay cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVNHANOI (Tổng đài 19001288 phục vụ 24/7) để kịp thời khắc phục, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản cũng như hệ thống lưới điện của Thủ đô.