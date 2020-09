Tuy Hòa có shop villas phố biển đầu tiên cạnh sân bay

Cùng với vị trí sát cạnh sân bay Tuy Hòa, The Seahara sẽ trở thành điểm dừng chân lý tưởng của du khách khi đến với xứ sở “hoa vàng trên cỏ xanh”.

Shop Villas phố biển đầu tiên tại Tuy Hòa

Cùng với sự nở rộ của ngành du lịch biển, thời gian gần đây, thành phố Tuy Hòa liên tiếp đón nhận những khoản đầu tư vào những dự án nghỉ dưỡng tầm cỡ. Tuy nhiên, dù có nhiều lợi thế trong phát triển các dịch vụ du lịch biển, nhưng thống kê cho thấy, thị trường bất động sản Tuy Hòa lại đang thiếu vắng những dự án mang tính thương mại chuyên biệt, phục vụ các nhu cầu thiết yếu của du khách như mua sắm, vui chơi hay phát triển kinh tế ban đêm. Đặc biệt là chưa có một dự án nào phục vụ nhu cầu thương mại có vị trí nằm tại mặt biển.

Nhìn ra “lỗ hổng” trong phân khúc này, Tập đoàn bất động sản Hải Phát đã cho xây dựng dự án The Seahara Phú Yên shop villas, phát triển loại hình Shop Villas phố biển với quy mô 1,4 ha được thừa hưởng trọn vẹn khu tiện ích đẳng cấp rộng 1,2ha The Land of Legends kế cận. Đây là một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư, kỳ vọng tạo nên một tổ hợp thương mại dịch vụ du lịch mặt biển sầm uất đầu tiên tại thành phố Tuy Hòa, hoạt động nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm.

The Seahara Phú Yên shop villas sở hữu vị thế 1 mặt biển 2 mặt phố lớn đắt giá nhất Phú Yên.

Dự án sở hữu vị trí đắt giá bậc nhất thành phố Tuy Hòa khi nằm trải dài bên bờ biển, một mặt giáp đường Trần Kiệt và một mặt giáp đường Hùng Vương, tạo nên vị thế “một mặt biển hai mặt phố” độc nhất tại Tuy Hòa. Hơn thế, The Seahara Phú Yên shop villas chỉ cách sân bay Tuy Hòa 3 phút di chuyển, giúp kết nối vô cùng thuận tiện với các địa phương khác trong cả nước cũng như quốc tế.

Điểm nổi bật của The Seahara Phú Yên shop villas chính là sản phẩm shop villas phố biển độc đáo, được thiết kế sang trọng và đẳng cấp, đón đầu xu thế phát triển du lịch của Việt Nam. Đây là loại hình bất động sản có tiềm năng tăng giá phi mã đang được giới đầu tư yêu thích nhưng lại chưa từng xuất hiện trước đó tại Tuy Hòa. Dự án cung cấp 46 căn shop villas phố biển được bố trí thành 3 tuyến phố thương mại sầm uất trải dài bên bãi biển, đường Hùng Hương và đường Trần Kiệt.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, trong tương lai, 3 dãy phố này sẽ được chia ra làm 3 tuyến kinh doanh với các loại hình dịch vụ đa dạng như mua sắm, ăn uống, vui chơi, giải trí, thư giãn... Đây là yếu tố thúc đẩy giá trị thương mại vượt trội của dự án. Thêm vào đó, mỗi căn shop villas phố biển tại dự án đều sở hữu ít nhất hai mặt tiền thoáng đãng, giúp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và nhân đôi tiềm năng sinh lời.

Tọa độ vàng “ôm trọn” lượng khách khổng lồ đến Phú Yên

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên, năm 2018 tỉnh đón hơn 1,6 triệu lượt khách; doanh thu du lịch ước đạt 1.556 tỷ đồng. Năm 2019, ngành du lịch Phú Yên đón trên 1,8 triệu lượt khách, trong đó gần 50 nghìn lượt khách quốc tế. Với vẻ đẹp hoang sơ, giàu tiềm năng du lịch biển và những nét văn hóa đặc sắc, Phú Yên đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.

Vị trí cửa ngõ giao thương giúp The Seahara sẽ “ôm trọn” lượng khách khổng lồ đến với Phú Yên, đáp ứng nhu cầu lớn của hàng triệu du khách trong nước và quốc tế với các dịch vụ đa dạng và thiết yếu như mua sắm, ăn uống, vui chơi, giải trí, thư giãn…

Chưa kể, tỉnh Phú Yên đã đề nghị xây dựng nhà ga mới tại sân bay Tuy Hòa với công suất 4 triệu hành khách/năm và sớm nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế. Đồng thời mở thêm nhiều đường bay trực tiếp từ Châu Âu tới Tuy Hòa bên cạnh các đường bay trong nước và quốc tế hiện có. Việc nâng cấp sân bay cùng với chỉnh trang hoàn thiện hạ tầng giao thông là cú hích mạnh giúp du lịch Phú Yên bứt phá, dòng khách đổ về Phú Yên và Tuy Hòa kỳ vọng sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân.

Vị trí cửa ngõ thành phố giúp The Seahara kết nối dễ dàng với các điểm lân cận cũng như các khu vực khác trên cả nước.

Ngoài sở hữu vị trị giao thương được quy hoạch tiềm năng nhất của thành phố, The Seahara Phú Yên shop villas còn là dự án có lợi thế đặc biệt khi nằm giữa các địa điểm du lịch nổi tiếng. Từ đây, du khách có thể dễ dàng di chuyển và lên kế hoạch kỳ nghỉ trọn vẹn trên hành trình khám phá xứ sở “hoa vàng trên cỏ xanh”.

Khi đi vào khai thác vận hành, The Seahara Phú Yên shop villas hứa hẹn sẽ trở thành tổ hợp thương mại mặt biển sầm uất đầu tiên tại Tuy Hòa, đi đầu xu hướng tích hợp “một điểm đến nhiều trải nghiệm”. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào trung tuần tháng 9 tới đây.

