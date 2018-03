Tước quân tịch nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Nguyễn Thanh Hoá

(VTC News) - Chủ tịch nước ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Ngày 11/3, Chủ tịch nước ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Thanh Hóa.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Bộ Công an thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hoá - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành; căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định Khởi tố bị can số 09 và ra Lệnh bắt bị can số 205 để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Thanh Hoá sinh ngày 10 tháng 3 năm 1958 tại Bình Định; nơi cư trú: Tập thể Quận ủy Đống Đa, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Ông Hoá bị bắt về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chiều 11/3, trả lời PV VTC News, Đại tá Đỗ Văn Hoành (Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết vụ việc đang được làm rõ thêm.

“Bên mình (cơ quan công an tỉnh – PV) đang làm. Kết quả thế nào thì sẽ thông tin cụ thể sau”, ông Hoành nói và từ chối bình luận chi tiết về vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, trả lời PV VTC News, Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết: "Chúng tôi sẽ đưa hết lên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. Quan điểm của chúng tôi là không giấu cái gì cả".

Trước đó, ngày 29/1, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho hay, gần đây nổi lên tình hình sử dụng công nghệ cao để đánh bạc qua mạng internet với quy mô xuyên quốc gia và có giá trị lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Phó Thủ tướng cho biết, vừa qua Công an Phú Thọ đã phá được vụ án đánh bạc có tổ chức, xuyên quốc gia; thu được trên 1.000 tỉ đồng. Số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD.

Ngoài ra, trong cuộc họp báo của Bộ Công an ngày 15/1, một số phóng viên đặt câu hỏi về thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho rằng một nguyên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an) có liên quan đến việc bảo kê đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

Trung tướng Trần Đăng Yến cho biết, vụ đánh bạc này hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án. Bộ Công an giao các lực lượng nghiệp vụ, chức năng của bộ phối hợp với Công an Phú Thọ và giao Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra.

Ngày 11/3, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".

Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.

>>> Đọc thêm: Bắt tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao

Minh Đức