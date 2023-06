Tuấn Hưng, Khắc Việt hát trên du thuyền

(VTC News) -

Mới đây, nam ca sĩ Tuấn Hưng, Khắc Việt, Kevin Trần và Bách Nguyễn cùng góp mặt trong show diễn Love in the Bayby Ambassador Cruise #2.

Tuấn Hưng thể hiện loạt bản hit đình đám gắn với tên tuổi.

Tuấn Hưng – nam thần của showbiz Việt đã thể hiện loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh như: Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh,…, khiến khán giả phải nhún nhảy theo các giai điệu quen thuộc. Với giọng hát truyền cảm, âm nhạc sôi động, Tuấn Hưng đã mang đến không khí nóng bỏng và sôi động.

Theo chia sẻ của Tuấn Hưng, được hát trên du thuyền là điều anh mong muốn từ rất lâu. Đã từng đứng hát trên nhiều sân khấu lớn, thế nhưng được đứng trên một sân khấu lênh đênh giữa vịnh Hạ Long là lần đầu tiên anh được làm.

Khắc Việt chinh phục khán giả bằng những ca khúc lãng mạn như "Yêu lại từ đầu", "Suy nghĩ trong anh",...

Trong khi đó, Khắc Việt lại đầy sức hút đã chinh phục khán giả bằng những ca khúc lãng mạn như Yêu lại từ đầu, Suy nghĩ trong anh,… Kevin Trần - một tài năng trẻ triển vọng cũng đã chứng tỏ khả năng âm nhạc đặc biệt và tạo nên sự xúc cảm trong mỗi tiết tấu trên sân khấu.

Bách Nguyễn - giọng ca được biết đến là học trò cưng của nhạc sĩ Trần Tiến cũng khuấy động khán giả với những bản nhạc vui nhộn phù hợp với không gian của đêm nhạc.

Đêm nhạc còn được tăng thêm giá trị bởi không gian đẹp tuyệt vời của Vịnh Hạ Long về đêm. Du thuyền đã trở thành sân khấu hoàn hảo để trình diễn âm nhạc trong không gian sang trọng và tiện nghi. Khán giả đã có cơ hội thư giãn và tận hưởng không gian biển tuyệt đẹp trong suốt đêm nhạc.

Love in the Bay by Ambassador Cruise #3 sẽ chào đón ca sĩ Lệ Quyên với những bản hit đặc biệt vào ngày 16/6 tới đây với chủ đề Để nhớ một thời ta đã yêu.

My Anh