Từ nay người dùng đã có thể gọi Be ngay trên Zalo

Nâng cấp trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu gọi xe ngày càng tăng

Sau 5 năm phát triển, nền tảng Be đã đạt mốc hơn 100 triệu lượt tải ứng dụng và chỉ riêng trong 10 tháng năm 2023 đã vận hành 100 triệu chuyến đi phục vụ người Việt.

Theo báo cáo về “Số lượng người dùng dịch vụ gọi xe và taxi tại Việt Nam từ 2018 đến 2027” của Statista, nhu cầu gọi xe tại thị trường Việt Nam không ngừng tăng trong những năm qua và được dự báo sẽ liên tục tăng từ năm 2023 đến năm 2027. Sau năm tăng thứ 9 liên tiếp, chỉ số này ước tính sẽ đạt đỉnh 28,4 triệu người dùng vào năm 2027.

Vì thế, để tiếp cận và đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển của người Việt, Be Group đã liên tục cập nhật công nghệ và mở rộng mạng lưới đối tác doanh nghiệp. Trong đó, việc phát hành Mini App Be trên Zalo là một bước đi quan trọng.

Lễ ra mắt mini app Be trên Zalo vừa diễn ra vào sáng ngày 30/11/2023.

Công nghệ Mini App do Zalo phát triển được vận hành trực tiếp trên nền tảng Zalo nhằm đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng ứng dụng đơn giản, dễ dàng, tiện lợi và hiệu quả. Đồng thời mang đến cho người sử dụng Zalo nhiều tiện ích hữu dụng cho cuộc sống bên cạnh chức năng chính là liên lạc.

Do đó, sự xuất hiện của Be trên Zalo Mini App được cho là nước đi “nhân đôi” tiện ích cho người dùng. Từ nay, thông qua Mini App Be, người dùng có thể đặt beBike, beCar ngay trên Zalo mà không cần rời ứng dụng.

Trong thời gian tới, Mini App Be cũng sẽ triển khai các dịch vụ như beFood, beDelivery, beFlight… một cách toàn diện hơn. Với người dùng của hệ sinh thái Zalo, khách hàng nay không cần thoát khỏi ứng dụng nhắn tin đang sử dụng mà vẫn có thể trải nghiệm đặt xe Be đưa đón một cách chủ động, linh hoạt.

Bên cạnh đó, Be Group kỳ vọng sự ra đời của Mini App Be còn là cơ hội tăng thu nhập cho tài xế Be, khi dịch vụ Be có khả năng tiếp cận đến gần 75% dân số Việt Nam đang sử dụng Zalo. Nhất là trong bối cảnh thị trường gọi xe công nghệ còn nhiều dư địa tăng trưởng, Be Group nhận thức rõ vai trò là cầu nối giữa các bác tài Be lành nghề và hàng triệu khách hàng có nhu cầu đặt xe công nghệ.

Mini App Be trên Zalo chính là minh chứng cho nỗ lực của Be trong việc không ngừng cải thiện thu nhập cho tài xế.

Đặt xe Be ngay trên Zalo mang đến trải nghiệm tiện lợi hơn cho người dùng.

Trải nghiệm thuận tiện chỉ trong một ứng dụng duy nhất

Ra mắt vào năm 2012, Zalo được biết đến là ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất với 78 triệu người dùng thường xuyên. Đến nay, ứng dụng này đã trở thành nền tảng đa dịch vụ và tiện ích khi tích hợp nhiều tính năng phục vụ và hỗ trợ người dùng như: giải trí, logistic, hành chính công, dự báo thời tiết, thanh toán, tìm việc làm hay cứu trợ,… bên cạnh chức năng chính là liên lạc.

Cụ thể, Zalo đã phát triển công nghệ Mini App được vận hành trực tiếp trên chính nền tảng Zalo nhằm đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng ứng dụng đơn giản, dễ dàng, tiện lợi và hiệu quả.

Từ đây, các cơ quan, doanh nghiệp có thể tăng tỉ lệ chuyển đổi thông qua việc sử dụng dịch vụ và sản phẩm từ những người dùng Zalo có nhu cầu, từ đó tiết kiệm chi phí, thời gian và nhân lực vận hành của ứng dụng chuyên biệt.

Với người dùng cá nhân, việc sử dụng Mini App trên Zalo giúp mọi thao tác trở nên tiện lợi và nhanh chóng hơn bao giờ hết khi hoàn toàn có thể trải nghiệm đa dịch vụ, đa tiện ích ngay trên một ứng dụng duy nhất.

Nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt

Bên cạnh là ứng dụng nhắn tin nhiều người dùng nhất Việt Nam, Zalo còn là nền tảng đưa sản phẩm của các doanh nghiệp đến gần hơn với người dùng, kết nối đa tiện ích, đa dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng đời sống người Việt mọi lúc, mọi nơi chỉ trên một ứng dụng duy nhất.

Có thể nói, tính năng gọi xe Be tích hợp trên ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất Việt Nam là tính năng chưa từng có tại Việt Nam. Điều này không chỉ mang lại trải nghiệm thiết thực không kém phần mới mẻ và thú vị cho người dùng, mà còn kỳ vọng nâng cao chất lượng sống của người Việt.