Từ Hải Phòng vào Quảng Trị thuê nhà cho vay tín dụng đen

Ngày 19/7, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an quảng Trị, đơn vị vừa làm việc với nhóm thanh niên hoạt động theo hình thức tín dụng đen tại TP Đông Hà (Quảng Trị).

Theo đó, khoảng 19h ngày 18/7, Bùi Đức Thái (SN 1986, trú tại Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng) cùng Nguyễn Văn Dũng (SN 1987, trú tại An Đông, An Dương, Hải Phòng); Đỗ Quang Vinh (SN 2000, trú tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng); Vũ Tuấn Anh (SN 1984, trú tại phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Việt Anh (SN 1987, trú tại phường Vĩnh Nguyên, Hải Phòng) và Hoàng Mai Huy (SN 1992, trú tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đến đòi nợ tại nhà bà Nguyễn Thị Thu H. (SN 1964, trú tại khu phố 1, phường 1, TP. Đông Hà) thì bị lực lượng cảnh sát hình sự, công an tỉnh phát hiện, mời về trụ sở công an tỉnh làm việc.

Hai kẻ từ Hải Phòng vảo Quảng Trị hoạt động tín dụng đen. (Ảnh: C.T)

Tại cơ quan công an, Bùi Đức Thái khai nhận, cuối tháng 4/2019, nhóm thanh niên từ Hải Phòng vào Đông Hà thuê 1 căn nhà ở kiệt đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP. Đông Hà để hoạt động kinh doanh cho người khác vay tiền với hình thức mua bán ô tô, xe máy rồi cho thuê lại giá cao.

Hoạt động vay tín chấp nhưng lại không có giấy phép kinh doanh. Thông qua quảng cáo tờ rơi, từ tháng 5 đến thời điểm bị cơ quan công an triệu tập, nhóm của Thái đã cho 31 người vay với lãi suất cao theo thỏa thuận.

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đang tạm giữ một số đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi ở tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, công an tỉnh cũng thông báo đến người dân không nên tham gia vào các hình thức tín dụng đen này để tránh những hậu quả đáng tiếc.

NGUYỄN VƯƠNG