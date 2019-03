Truy tố hai cựu cán bộ công an ở Cần Thơ đánh chết dân

Viện Kiểm sát nhân dân quận Ô Môn, TP Cần Thơ vừa có cáo trạng truy tố bị can Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi, cựu công an thuộc Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, cựu công an thuộc Công an quận Ô Môn) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, tối 9/8/2018, tổ tuần tra gồm 8 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an quận Ô Môn (trong đó có Nguyễn Tuấn Anh) tổ chức tuần tra giữ gìn an ninh trật tự theo kế hoạch công tác tuần.

Khoảng 23h30, tổ tuần tra phát hiện anh Nguyễn Chí Hiếu (30 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn) chạy xe máy với biểu hiện say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng xe. Lúc này, anh Hiếu xuất trình giấy tờ nhưng không đồng ý cho đo nồng độ cồn và cởi áo thách đố đánh nhau với tổ tuần tra.

Anh Lê Văn Thạch đã mời anh Hiếu và đưa phương tiện vi phạm về trụ sở Công an phường Phước Thới để lập biên bản vi phạm hành chính. Tại sân công an phường Phước Thới, khi thông qua biên bản, anh Hiếu không đồng ý ký tên vì cho rằng mình không vi phạm.

Lúc này, Bùi Đức Nghĩa (cán bộ Công an phường Phước Thới) được phân công trực ban tại đơn vị đứng gần đó chứng kiến nên bức xúc đi đến nơi anh Hiếu ngồi rồi đánh 2 cái vào mặt làm anh Hiếu đang ngồi trên ghế thì ngã ngửa. Không dừng lại, Nghĩa tiếp tục dùng chân đá và đạp mạnh vào bụng, sườn anh Hiếu.

Dù được tổ tuần tra can ngan nhưng Nghĩa vẫn tiếp tục dùng dép đánh vào mặt anh Hiếu và yêu cầu Hiếu đi về. Anh Hiếu không đồng ý nên Nguyễn Tuấn Anh cùng với Nghĩa nắm kéo anh Hiếu ra cổng trụ sở Công an phường.

Tại đây, Nghĩa dùng tay đánh vào mặt và dùng chân lên gối trúng vào bụng anh Hiếu. Anh Hiếu đi sang lề đường đối diện trụ sở công an phường, ngồi trước nhà dân và hăm dọa đòi đánh Tuấn Anh nên bị Tuấn Anh đi đến, dùng chân đá vào đùi và hông phải của anh Hiếu làm anh Hiếu ngã quỵ nằm xuống đường.

Được thành viên trong tổ tuần tra can ngăn, Tuấn Anh cùng tổ tuần tra ra về, còn Nghĩa vào cơ quan ngủ.

Anh Hiếu đi sang tiệm Internet gần đó nằm ngủ trước cửa. Đến sáng, anh Hiếu điện thoại nhờ anh Trương Văn Có đến ngã tư 91B đưa về nhà trọ (tại phường Trà Nóc). Tại đây, anh Hiếu kể lại sự việc với anh Có.

Đến khoảng 10h ngày 10/8, anh Hiếu điện thoại cho anh Có nói bị đau bụng và nhờ chở đi bệnh viện. Đến 3h15 ngày 13/8/2018 thì anh Hiếu qua đời.

Giấy ra viện của anh Hiếu.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Bé (cha ruột anh Hiếu) làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan điều tra yêu cầu làm rõ.

Bản Kết luận giám định pháp y về tử thi của Trung tâm pháp y Sở y tế TP Cần Thơ cho rằng, Nguyễn Chí Hiếu chết do suy đa cơ quan, do vỡ 3 tá tràng, viêm phúc mạc toàn thể, vỡ D3 tá tràng do ngoại lực tác động- vật tày gây nên.

