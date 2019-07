Truy tìm người đàn ông cứa cổ tài xế taxi ở Long An

Ngày 20/7, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An truy bắt 1 người đàn ông dùng hung khí cắt vào cổ một tài xế taxi xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, tối 19/7, tài xế Trần Văn Đại (SN 1979) chạy xe taxi biển số 51F – 28503 của hãng Vinasun chở khách từ quận Bình Tân (TP.HCM) đi Bến Lức (tỉnh Long An).

Sau khi đến Bến Lức, tài xế được yêu cầu chạy vào khu dân cư Hoàng Long (Thị trấn Bến Lức). Lúc này, người đàn ông choàng tay ra phía trước, dùng một vật nhọn thủ sẵn cứa vào cổ tài xế. Bị bất ngờ, nạn nhân vội đẩy cửa thoát ra xe và chạy vào nhà người dân ở gần đó kêu cứu. Thấy vậy, người đàn ông cứa cổ tài xế cũng bỏ chạy.

Tài xế Vinasun bị khách cứa vào cổ ở Long An.

Tài xế được người dân chuyển ra bệnh viện huyện Bến Lức và sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát hình sự có mặt và phong tỏa khu vực, các lối ra vào để vây bắt nghi can nhưng đến nay vẫn chưa bắt được.

Hiện cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Bắt tên cướp dùng dao cứa cổ tài xế xe ôm Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) vừa bắt hung thủ dùng dao cứa cổ tài xế xe ôm để cướp xe máy.

Tài xế GrabBike bị nam thanh niên cứa cổ, cướp xe máy ở TP.HCM Gã thanh niên yêu cầu tài xế xe ôm chở đến đoạn đường vắng, sau đó cứa cổ, cướp xe máy của nạn nhân.

Hồng Ngọc