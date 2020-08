Truy bắt nam thanh niên 9X cầm đầu đường dây đánh bạc online hơn 70 tỷ đồng

Ngày 17/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đông Anh vừa triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc qua mạng internet sử dụng tiền ảo quy đổi tiền thật do Chu Văn Nam (SN 1992, trú tại Thụy Lâm, Đông Anh) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, đường dây này tổ chức đánh bạc online trên mạng internet qua các trò chơi sử dụng tiền ảo (tài xỉu, mini poker, bầu cua tôm cá, 3 cây, sâm lốc, xóc đĩa, bắn cá) trên các cổng game đánh bạc "Bum Club", "Long Hổ" và "Zin do".

Người chơi sẽ đăng ký tài khoản truy cập trò chơi và chuyển tiền thật vào tài khoản đại lý game để đổi lấy tiền ảo rồi sử dụng đánh bạc trực tuyến. Khi thắng, con bạc có thể được đại lý chuyển từ tiền ảo thành tiền thật qua các tài khoản ngân hàng để rút tiền mặt sử dụng.

2 trong số 5 người bị cơ quan khởi tố về hành vi "Tổ chức đánh bạc". (Ảnh: Công an cung cấp)

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 8/7, Đội Cảnh át Hình sự Công an huyện Đông Anh phối hợp Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bắt giữ 4 kẻ trong đường dây là Nguyễn Tuấn Hoàng (SN 1995), Lê Hoàng Đạt (SN 1991), Nguyễn Thanh Thùy (SN 1996) và Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1996, cùng trú tại Liên Hà, Đông Anh).

Tại cơ quan Công an, Hoàng và Đạt khai nhận tham gia vào hệ thống đại lý do Chu Văn Nam cầm đầu từ tháng 2/2020. Nhóm này thuê nhà tại địa chỉ số 7 Lê Quang Thuận (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để làm nơi thực hiện việc tổ chức đánh bạc qua mạng. Nam chỉ đạo Hoàng và Đạt trực tiếp giao dịch với các con bạc qua hệ thống máy tính và điện thoại.

Trong quá trình hoạt động, nhóm người này rủ Oanh (vợ của Hoàng) và Thùy (vợ của Đạt) tham gia. Kiểm tra các giao dịch tại 12 tài khoản ngân hàng, cơ quan công an xác định số tiền mà nhóm này sử dụng đánh bạc là hơn 70 tỷ đồng.

Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh ra quyết định khởi tố 5 bị can là Chu Văn Nam, Nguyễn Tuấn Hoàng, Lê Hoàng Đạt, Nguyễn Thanh Thùy và Nguyễn Thị Kim Oanh về hành vi "Tổ chức đánh bạc".

Hiện Công an huyện Đông Anh đang tiếp tục truy bắt Chu Văn Nam.