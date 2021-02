Truy bắt kẻ đâm chết người sau va chạm giao thông

(VTC News) -

Chiều 22/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa tạm giữ Dương Văn Hùng (SN 1999, trú tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi “Giết người”.

Trước đó, ngày 21/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận thông tin, vào khoảng 22h30 ngày 20/2, tại đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thuộc địa phận thôn Chùa, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang) anh Lê Văn Cương (SN 1997, trú tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) là công nhân tại khu công nghiệp Vân Trung bị một kẻ chưa rõ danh tính dùng dao đâm dẫn đến thiệt mạng rồi bỏ trốn.

Dương Văn Hùng trong quá trình kiểm tra dấu vết trên thân thể khi đầu thú tại Công an huyện Đại Từ ( Ảnh Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Việt Yên và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, truy xét, khoanh vùng nghi phạm.

Đến 16h00, ngày 21/2, lực lượng điều tra đã xác định nghi phạm gây ra vụ án là Dương Văn Hùng. Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn về quê. Đến 17h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Việt Yên và Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên) kêu gọi, vận động Dương Văn Hùng ra đầu thú về hành vi "Giết người".

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận: Do uống rượu trong lúc ăn nhậu buổi tối ngày 20/2 nên khi có va chạm giao thông trên đường, Hùng đã dùng dao nhọn mang theo sẵn trong người đâm trúng sườn trái của anh Lê Văn Cương dẫn đến thiệt mạng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Hùng về hành vi "Giết người" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.