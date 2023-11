Trường Giang khiến Nhã Phương không dám bỏ phim dù đang mang thai

(VTC News) -

Trong phỏng vấn mới đây, Nhã Phương đã có những chia sẻ về quá trình quay phim khi đang mang thai. Cô cho biết từng có ý định bỏ vai khi biết có em bé nhưng nhờ sự động viên của ông xã Trường Giang, cô đã hoàn thành bộ phim.

"Giai đoạn biết mình có em bé, tôi đã nghĩ không sắp xếp để tham gia tiếp bộ phim. Lúc đó tôi mới chỉ quay được vài phân đoạn thôi, tôi nghĩ chắc mình không đủ sức rồi.

Người thúc đẩy và giúp tôi nhiều nhất chính là chồng tôi. Đó là người đã đứng ở phía sau nói với tôi rằng ''Em cố lên, em phải làm đúng trách nghiệm của em. Em đã nhận rồi thì mình phải làm cho tốt"", Nhã Phương tâm sự.

Nhã Phương bộc bạch thời điểm đó, cô rất áp lực khi quay phim, bệnh cũng không dám nghỉ. Cô nói thêm: "Nếu như bây giờ thêm một ngày thì lúc đó bụng mình lớn rồi làm sao. Tôi bị áp lực đến mức như vậy, đến nỗi không nói ra tiếng. Lúc đó, anh xã có nói với tôi một câu ''Em có chết cũng phải chết trên đoàn phim".

Trường Giang là người thúc đẩy cô hoàn thành bộ phim.

Nghe lời ông xã Trường Giang, Nhã Phương cho biết cô dậy sớm lên đoàn phim nhưng vì mất tiếng nên không thể ghi hình. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết đó là cách Trường Giang an ủi, động viên bà xã hoàn thành bộ phim: "Anh không muốn mọi người nghĩ sai vấn đề, nhiều khi nghĩ do mình nhõng nhẽo, không bệnh. Đó là cách anh an ủi, thúc đẩy để tôi hoàn thành vai diễn này".

Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào tháng 9/2018. Cặp đôi đón cô con gái đầu lòng vào năm 2018. Đến đầu tháng 10 vừa qua, Nhã Phương hạ sinh con thứ 2 cho Trường Giang. Nữ diễn viên phải vượt cạn một mình mà không có Trường Giang bên cạnh vì anh bận lịch quay chương trình đã nhận trước đó. Ngay sau khi hoàn thành công việc, nam diễn viên vội vã quay về bên vợ con.

Lên chức bố mẹ lần thứ hai, vợ chồng Nhã Phương thoải mái khoe hình ảnh con trai, khác thời điểm bé Destiny chào đời. Trường Giang cho biết ở mỗi thời điểm sẽ có cái nhìn khác nhau về việc đối diện với thông tin, mọi chuyện vợ chồng anh làm đều muốn con có cuộc sống bình thường.