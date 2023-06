Trường dạy bơi cho chó giá 300 USD một buổi có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Những người nuôi thú cưng giàu có sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho các dịch vụ chăm sóc thú, như thuê vú em, mua áo len hàng hiệu, cho ăn món tráng miệng thủ công, đi spa và bây giờ là cho tham gia các buổi học bơi cao cấp.

Hóa ra những chú cún cưng cũng rất mê bơi. Chúng thích thú với những hoạt động dưới nước cùng người hướng dẫn, hay tham gia những trò chơi được tổ chức dưới nước.

Một chú cún cưng trong trang phục bơi rất đáng yêu.

Trường dạy bơi Dog Beach vừa được mở trong tháng 6 này tại Wainscott (New York, Mỹ), do Edward Alava sáng lập. Trường cung cấp các bài học về an toàn khi bơi và tạo niềm vui cho những chú chó khi chơi trong làn nước.

Alava phát hiện ra rằng lũ cún cưng rất thích hoạt động dưới nước; sở thích của chúng là làm nước bắn tung tóe. Đây cũng là môi trường để chúng thư giãn và xả stress. Mỗi lần ngâm mình dưới nước, chúng đều không muốn lên. Đó là lý do anh thành lập trường Dog Beach.

"Những người chủ có nhu cầu cho cún cưng học bơi. Họ muốn nhìn thấy chúng hạnh phúc khi ngâm mình dưới nước. Thậm chí, một số người chủ còn muốn xuống chơi đùa cùng chúng, nhưng chúng tôi phải giải thích rằng, hồ bơi ở trường Dog Beach chỉ dành riêng cho chó", Alava chia sẻ.

Một chú chó Labrador đang cố gắng hết sức để tránh bị trượt bụng.

Người huấn luyện chó Lisa Hartman cho biết: “Để dạy chó bơi, phải kiên nhẫn để giúp chúng đặt bàn chân lên bậc thang đầu tiên trong nước; cuối cùng là phải giúp cún cưng đứng hoàn toàn trong nước, chúng sẽ không hoảng sợ".

Alava cho biết, một trong những khách hàng của anh có một chú chó Bernedoodle. Khi nhìn thấy chủ nhân trong hồ bơi, nó nghĩ cô đang gặp rắc rối nên đã lao theo. Chính nhờ biết bơi mà nó đã cứu sống chủ nhân của mình.

Chú chó Pomeranian Spitz đang tắm nắng bên hồ bơi.

Một phụ nữ khác cũng vừa đầu tư 300.000 USD nhằm sở hữu một hồ bơi ở trường Dog Beach để chó học bơi nhưng vẫn lo sợ cho sự an toàn của cún cưng. Tuy nhiên, Alava giải thích: “Chúng tôi không chỉ phải dạy chúng cách bơi mà còn dạy về vị trí các bậc thang để chúng có thể thoát ra ngoài dễ dàng".

Chó ở trường Dog Beach học bơi với tinh thần thể thao lành mạnh, nhưng các vấn đề về hành vi cũng có thể phát sinh. Đôi khi chúng cạnh tranh với nhau, tranh nhau những món đồ dưới nước.

Chú chó Husky Siberian.

"Hoạt động dưới nước không chỉ để giải trí mà đối với các chú cún cưng, bơi lội có thể cải thiện sức mạnh cơ bắp và sức khỏe tim mạch, cũng như giúp kiểm soát cân nặng và bệnh khớp của chúng", bác sỹ thú y nổi tiếng, TS Cindy Bressler, nói. “Đó cũng là một cách tuyệt vời để chó gắn kết với chủ của chúng". Vị bác sỹ cũng lưu ý rằng các bài học bơi đặc biệt hữu ích cho những chú chó lớn tuổi. Khi không thể chạy vì bị đau, chúng có thể tăng cường di chuyển trong nước, điều đó rất có ích.

Trong khuôn viên của trường Dog Beach còn có một cửa hàng bán đồ chơi dưới nước, áo phao và kem chống nắng cho chó. Sau khi bơi xong, không cần phải lo lắng về tình trạng ướt sũng nước, những chú chó được tắm và gội đầu bằng dừa, spa làm đẹp trước khi trở về nhà.

Nhật Thùy (Nguồn: Nypost)