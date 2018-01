Trưởng Ban kỷ luật VFF: 'Chúng tôi làm hoàn toàn đúng, không sai bao giờ'

(VTC News) - Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường khẳng định làm việc đúng quy trình khi ra các quyết định xử phạt cầu thủ.

Trong mùa giải V-League 2017, Ban kỷ luật VFF nhận rất nhiều chỉ trích sau khi đưa ra những quyết định xử phạt bị cho là bất hợp lý. Có quan điểm cho rằng các quyết định của ban kỷ luật thiếu công bằng, dựa trên sức ép dư luận hoặc cố ý dùng ngôn từ để lách luật, bao che.

Vấn đề này được Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nêu ra trong buổi đối thoại về phát triển bóng đá Việt Nam diễn ra chiều 13/1. Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường trực tiếp trả lời chất vấn.

"Bảo Ban kỷ luật lách luật bằng ngôn từ thì tôi khẳng định Ban kỷ luật làm việc công tâm, khách quan không bị sức ép dư luận xã hội. Chúng tôi làm hoàn toàn đúng", ông Nguyễn Hải Hường tuyên bố.

Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường

Trong các quyết định xử phạt bất hợp lý ở V-League 2017, vụ việc liên quan đến Hoàng Vũ Samson chơi xấu cầu thủ HAGL gây bức xúc lớn trong dư luận. Cầu thủ của CLB Hà Nội được kết luận là chơi bóng liều lĩnh chứ không phải bạo lực, Ban kỷ luật chỉ đưa ra án phạt nguội sau khi truyền thông và mạng xã hội tạo nên làn sóng phản đối.

Giải thích về vụ việc này, trưởng ban kỷ luật đổ lỗi cho ban tổ chức V-League cung cấp thiếu hồ sơ. Ban kỷ luật chỉ làm việc về trường hợp của Samson sau khi có sức ép từ VFF và có hồ sơ do Tổng thư ký Lê Hoài Anh cung cấp. Quyết định kỷ luật được đưa ra sau 2 ngày tranh luận và có sự tham mưu của tổ tư vấn, được thành lập riêng trong trường hợp này theo đúng quy chế.

"Tôi khẳng định Ban kỷ luật không nhận được hồ sơ. Kết luận của BTC giải ghi là Samson vào bóng liều lĩnh chưa đến mức độ phải gửi sang Ban kỷ luật", trưởng Ban kỷ luật giải thích.

"Theo đúng quy trình, Ban kỷ luật chỉ xử khi có đủ hồ sơ, gồm báo cáo của giám sát trọng tài, băng hình, báo cáo của Ban tổ chức giải. Chúng tôi không nhận được thì làm sao xử được?", ông Nguyễn Hải Hường chia sẻ.

Tương tự là trường hợp của Olaha Onyedikachi (Sông Lam Nghệ An) thoát án phạt với lý do “hành động không rõ ràng mang tính bạo lực”, ông Hường khẳng định do băng ghi hình được cung cấp góc quay quá khó xác định nên không thể kết luận chính xác rồi ra án phạt được.

"Tôi khẳng định Ban kỷ luật làm hoàn toàn đúng, không sai bao giờ. Chúng tôi làm việc rất công tâm", trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hưởng chốt lại.

Ngọc Anh