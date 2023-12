Trước lo ngại làm mất sự hồn nhiên của mẫu nhí, Xuân Lan lên tiếng

(VTC News) -

Mới đây, siêu mẫu Xuân Lan công bố dự án The New Generation of models - Các thế hệ người mẫu Việt Nam tại TP.HCM với sự góp mặt của nhiều thế hệ người mẫu.

Không giống như những show thời trang trước đó của Xuân Lan, dự án lần này mang tính chuyên nghiệp và quốc tế hơn, các show diễn được tổ chức tại các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới. Điểm đến đầu tiên của The New Generation of models là đảo Nami và thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

"Dự án không chỉ diễn ra trong 1 năm mà cả một hành trình. Và đây không phải là dự án vì mục đích thương mại, nó hướng đến lý tưởng giúp các thế hệ người mẫu có cơ hội khẳng định bản thân, tôn vinh những người mẫu chuyên nghiệp hoạt động vất vả nhưng ít được ghi nhận”, Xuân Lan chia sẻ.

Siêu mẫu Xuân Lan tại sự kiện công bố dự án The New Generation of models - Các thế hệ người mẫu Việt Nam. (Ảnh: Kiếng Cận)

Được biết, show diễn tại Hàn Quốc vào đầu năm 2024 sẽ có sự góp mặt của 30 người mẫu chuyên nghiệp, các khách mời đặc biệt và những người mẫu nước ngoài. Tổng cộng 60 bộ trang phục được đặt thiết kế riêng sẽ trình làng trong buổi biểu diễn tại Hàn Quốc.

Điều đặc biệt là show diễn tại Hàn Quốc sẽ không có khán giả, ê-kíp sẽ tập trung hoàn toàn vào việc chụp lại những khoảnh khắc đẹp, thời trang, những thước phim giá trị về hành trình ý nghĩa của các người mẫu.

Không chỉ thay đổi quy mô dự án, siêu mẫu Xuân Lan còn tiết lộ với tham vọng tái tạo - thay đổi thế hệ người mẫu trong tương lai bằng lực lượng học viên của mình, cô đã đưa ra 2 tiêu chí đào tạo mới: tinh thần thời trang cao cấp và tính chuyên nghiệp quốc tế.

Làm rõ hơn về sự thay đổi này, Xuân Lan chỉ ra, không chỉ riêng mẫu chuyên nghiệp, người mẫu nhí vẫn có thể học được tinh thần thời trang cao cấp. Sự chuyên nghiệp ở đây là về thần thái, phong cách biểu diễn, kỹ năng trước ống kính và người mẫu nhí bây giờ cũng phải hiểu rõ được và biểu diễn thật tốt.

Người mẫu Xuân Lan và ông xã Ngọc Lâm cùng hợp tác với Kiengcan Studio để thực hiện dự án "The New Generation of models". (Ảnh: Kiếng Cận)

Trước lo ngại tính chuyên nghiệp có thể "phá vỡ" sự ngây thơ, tự nhiên của người mẫu Xuân Lan phản hồi:

“Sự chuyên nghiệp của người mẫu nhí không phá vỡ đi nét ngây thơ, hồn nhiên vốn có. Bởi chúng tôi sẽ rèn luyện cho các con về mặt thần thái qua ánh mắt, qua cử chỉ và biểu cảm trên khuôn mặt, không hề can thiệp vào tính cách thói quen hay bản chất vốn có của các con, để biến các con trở nên “người lớn hoá”.

Phương châm của chúng tôi là hướng các mẫu nhí theo phong cách chuyên nghiệp, tối giản, đơn giản nhất. Một người mẫu nhí chuyên nghiệp là người nâng tầm, tô điểm trang phục mà mình trình diễn nên việc trình diễn về hình thể sẽ không bao giờ xảy ra"

Ngoài ra, nữ người mẫu còn nhấn mạnh cô và ê-kíp luôn nâng cao quan điểm, quy định các bé người mẫu nhí sẽ không trang điểm đậm, không mặc đồ vượt quá lứa tuổi, không tạo dáng phản cảm và không với người lớn hóa.