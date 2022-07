Trước cảnh hôn, Chris Hemsworth phải kiêng thịt vì bạn diễn ăn chay

(VTC News) -

Trong phim "Thor: Love and Thunder", Thor (Chris Hemsworth) hội ngộ với người yêu cũ - Tiến sĩ Jane Foster (Natalie Portman) sau 8 năm, 7 tháng và 6 ngày xa cách. Hai diễn viên đã có màn kết hợp ăn ý.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, khi chia sẻ về bạn diễn của mình, nữ diễn viên Natalie Portman mô tả Chris Hemsworth là một người vô cùng chu đáo và tốt bụng. Biết cô ăn chay trường, nam diễn viên đã chủ động không ăn thịt trước cảnh quay hai người hôn nhau.

"Thor: Love and Thunder" tiếp nối các sự kiện trong "Avengers: Endgame" (2019) khi Thor (Chris Hemsworth) rời đi cùng nhóm Guardians of the Galaxy để tìm mục đích sống cho riêng mình. Trong hành trình khám phá bản thân đó, anh chàng vô tình gặp lại Jane Foster (Natalie Portman) sau nhiều năm xa cách kể từ "Thor: The Dark World" (2013). Bằng cách nào đó mà cô đã trở thành Thần Sấm mới do nhấc được búa thần Mjolnir đã vỡ nát. Đồng thời, họ phải đối mặt với một ác nhân mới đáng sợ bậc nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) là Gorr (Christian Bale).

Sau cuối tuần công chiếu, "Thor: Love and Thunder" đã mang về 143 triệu USD, trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất của thương hiệu Thor. Trước đó, Thor (2011), "Thor: The Dark World" và "Thor: Ragnarok" lần lượt thu về 65 triệu USD, 86 triệu USD và 123 triệu USD trong tuần đầu ra mắt. Giới chuyên gia nhận định bom tấn của Taika Waititi sẽ vượt qua tổng doanh thu 854 triệu USD của phần phim trước đó, thậm chí có thể cán mốc 1 tỷ USD.

Tại phòng vé quốc tế, "Thor: Love and Thunder" mở màn vượt kỳ vọng với 159 triệu USD từ 47 thị trường, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên con số 302 triệu USD. Khán giả đặc biệt yêu thích thưởng thức bộ phim ở IMAX, 3D và các định dạng cao cấp khác khi chiếm đến 36% doanh thu bán vé toàn cầu. Riêng IMAX đã mang về 23 triệu USD trên toàn thế giới, trong đó có 13,8 triệu USD ở Bắc Mỹ.

Ở Việt Nam, "Thor: Love and Thunder" càn quét phòng vé cuối tuần với hơn 57 tỷ doanh thu sau 4 ngày mở bán. Đây là doanh thu mở màn cao thứ 2 trong năm 2022 chỉ sau "Doctor Strange 2". Phim cũng được dự kiến sẽ là phim Marvel thứ 2 vượt qua mốc 100 tỷ đồng.