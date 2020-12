Trung Bộ mưa rất to, Bắc Bộ tiếp tục rét dưới 10 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (1/12), ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao nên các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa đo được từ 7h ngày 30/11 đến 1h ngày 1/12 phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 100mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Tam Kỳ (Quảng Nam) 125mm, Trà My (Quảng Nam) 262mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 117mm, Nha Trang (Khánh Hòa) 160mm, M Đrăk (Đắk Lăk) 151mm.

Dự báo ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội không mưa. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C.

Trung Bộ mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nhiều nơi. (Ảnh minh hoạ)

Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên trong ngày và đêm nay, các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi mưa to, một số nơi mưa rất to với tổng lượng phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 100mm. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và từ Bình Định đến Khánh Hòa mưa vừa, một số nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo Trong 3-6 giờ tới, lũ trên các sông ở Khánh Hòa và Ninh Thuận khả năng đạt đỉnh, sau xuống. Trong 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và sông Krông Ana tiếp tục lên; các sông ở Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận tiếp tục xuống; sông Đắk Bla có dao động.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 2.