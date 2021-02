Trùm xã hội đất Mỏ 'Dũng Phương' cùng 5 đàn em sa lưới

(VTC News) -

Tối 4/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Cẩm Phả phá chuyên án, đồng loạt bắt giữ Trần Quốc Dũng và 5 đối tượng do có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội.

Trần Quốc Dũng tại Cơ quan Công an

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và kế hoạch của Công an tỉnh Quảng Ninh về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức tại Quảng Ninh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng do Trần Quốc Dũng, còn gọi là "Dũng Phương" (SN 1977, trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu, ngày 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an TP Cẩm Phả phá chuyên án, đồng loạt bắt giữ Trần Quốc Dũng và 5 đối tượng do có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội.

Trần Quốc Dũng là đối tượng hình sự cộm cán tại TP Cẩm Phả, từng có 3 tiền án vào các năm 2013, 2008 và 2000 về các tội danh: Gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật và 03 tiền sự về tội cố ý gây thương tích và xuất cảnh trái phép.

Trước hoạt động phức tạp của nhóm Trần Quốc Dũng trong thời gian qua, Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương xác lập chuyên án triệt xóa băng nhóm này.

Liên quan đến các hành vi vi phạm của nhóm Trần Quốc Dũng, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt 5 đối tượng khác có liên quan.

Bước đầu, Cơ quan Công an thu giữ 10 điện thoại di động các loại; 1 xe ô tô, 1 còng số 8 và một số tang vật khác có liên quan.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án và tiếp tục thu thập tài liệu, đấu tranh mở rộng chuyên án để xử lý triệt để các hành vi vi phạm đối với các đối tượng trong băng nhóm này.