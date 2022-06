Trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản, tứ kết U23 châu Á 2022

Trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản

Tình hình lực lượng

U23 Hàn Quốc: Lee Kang In bỏ ngỏ khả năng đá chính.

U23 Nhật Bản: Có lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến

U23 Hàn Quốc: Goh Dong Min, Park Jae Hwain, Hong Hyun Seok, Lee Sang Min, Hyeok Kyu Kwon, Choi Jun, Eom Ji Sung, Lee Kang In, Go Jae Hyeon, Jeong Sang Bin, Park Jeong In.

U23 Nhật Bản: Zion Suzuki, Kato, Anrie Chase, Kaito, Takashi, Joel Chima, Matsuoka, Saito, Yuito Suzuki, Yamada, Hosoya.

U23 Nhật Bản đối đầu với U23 Hàn Quốc.

Nhận định trước trận

Sau 3 trận vòng bảng, U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản cùng có 7 điểm. Trong khi U23 Hàn Quốc thắng U23 Thái Lan, U23 Malaysia và hòa U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản đánh bại U23 UAE, U23 Tajikistan và hòa U23 Ả Rập Xê Út.

U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản là những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Cả hai đội từng lên ngôi ở giải U23 châu Á, lần lượt vào các năm 2016 và 2020.

U23 Hàn Quốc được đánh giá nhỉnh hơn nhờ đội hình đồng đều ở các tuyến, cùng sự xuất hiện của ngôi sao Lee Kang In (từng chơi 74 trận ở LaLiga), cầu thủ thuộc biên chế CLB Real Mallorca. U23 Nhật Bản non kém hơn về kinh nghiệm, nhưng lại có tính tổ chức trong lối chơi.

Các cuộc đối đầu Hàn Quốc vs Nhật Bản dù ở cấp độ nào cũng đều cho thấy sự khốc liệt. Tại ASIAD 2018, đội hình toàn sao của Hàn Quốc với chủ công Son Heung-min phải vất vả để ngược dòng trước Nhật Bản ở chung kết, dù đội bóng xứ mặt trời mọc chỉ mang đến giải đội hình chủ yếu là lứa U21.

U23 Hàn Quốc được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng trận đấu lúc 20h tối nay hứa hẹn rất khó lường.