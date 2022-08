Kịch bản U16 Việt Nam vào bán kết

Theo thể thức của giải U16 Đông Nam Á 2022, chỉ có các đội đầu bảng chắc suất vào bán kết. Suất còn lại thuộc về đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong 3 bảng đấu.

U16 Việt Nam tạm đứng thứ hai tại bảng A, bằng điểm U16 Indonesia nhưng kém chỉ số phụ. Chiến thắng với tỉ số khó tin 9-0 trước U16 Singapore ở lượt trận thứ hai giúp U16 Indonesia vượt lên trên U16 Việt Nam. Do đó, U16 Việt Nam chỉ có thể đứng đầu bảng A nếu đánh bại đội chủ nhà ở trận cuối cùng.

U16 Việt Nam có cơ hội lớn trong cuộc cạnh tranh suất vào bán kết.

Trong trường hợp hòa U16 Indonesia, U16 Việt Nam có trong tay 7 điểm. Thành tích này chắc chắn cao hơn đội nhì bảng B. Lý do là U16 Timor Leste và U16 Thái Lan (2 đội đầu bảng B cùng có 4 điểm) sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối và chỉ một trong 2 đội có thể lên đến 7 điểm, trong khi số điểm của U16 Lào tối đa chỉ là 5 điểm.

Ở bảng C, 2 đội đầu bảng và U16 Malaysia và U16 Myanmar cùng có 4 điểm, không gặp nhau ở lượt cuối. Nếu cả 2 đội bóng này cùng thắng, đội nhì bảng C sẽ bằng điểm với U16 Việt Nam. Tuy nhiên, U16 Malaysia và U16 Myanmar có hiệu số bàn thắng-bàn thua (lần lượt là +3, +1) thấp hơn hẳn so với U16 Việt Nam (+9).

Nếu thua U16 Indonesia, U16 Việt Nam có 6 điểm và vẫn không cần so sánh với đội nhì bảng B.

Dù vậy, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn buộc phải chờ đợi kết quả của bảng C. Có 2 kịch bản của bảng đấu này khiến U16 Việt Nam bị loại.

U16 Malaysia và U16 Myanmar cùng thắng ở lượt trận cuối. Nếu điều này xảy ra, U16 Việt Nam sẽ chia tay giải U16 Đông Nam Á.

Một trường hợp khác là U16 Malaysia thắng U16 Australia và U16 Myanmar thua U16 Campuchia. Khi đó, đội nhì bảng C là U16 Campuchia có 6 điểm, bằng với U16 Việt Nam. Hiện tại, chỉ số phụ của U16 Campuchia là -1. U!6 Việt Nam vẫn nắm lợi thế lớn trong trường hợp này.