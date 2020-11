Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Arsenal vòng 7 Ngoại Hạng Anh

Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Arsenal

Manchester United không thua Arsenal trên sân Old Trafford ở Ngoại Hạng Anh kể từ năm 2007. Dù vậy, trong 4 lần gặp nhau gần nhất ở đấu trường này, Quỷ đỏ đều không đánh bại được Pháo thủ (2 trận hòa, 2 thất bại).

Sân nhà chưa chắc mang lại lợi thế cho Man Utd, khi đội bóng này vẫn chưa thắng trận nào ở Old Trafford mùa này. Họ thua Crystal Palace và Tottenham trước khi hòa Chelsea, cả ba đều là những đội bóng đến từ thành phố London.

Man Utd không thắng Arsenal trong 4 lần đối đầu gần nhất.

Man Utd đang dần bắt nhịp với mùa giải sau khởi đầu chậm chạp. Thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer giành 6 chiến thắng trong 8 trận gần nhất. Trong khi đó, Arsenal nhận 2 thất bại liên tiếp ở 2 vòng đấu gần nhất trước những đối thủ mạnh và đã tụt xuống nửa dưới của bảng xếp hạng.

Hàng thủ là điểm yếu của hai đội khi các hậu vệ Man Utd chưa khi nào tạo ra sự yên tâm. Arsenal dưới thời Arteta phòng ngự tốt hơn trước, nhưng ở trận đấu tối nay họ sẽ không có nhân sự tốt nhất ở tuyến dưới vì những chấn thương.

Hàng công của Man Utd mang đến nhiều hi vọng hơn so với đối thủ. Marcus Rashford đã ghi 5 bàn trong 4 trận gần nhất của đội chủ sân Old Trafford. Trong khi đó Pierre Aubameyang thể hiện phong độ rất kém cỏi sau khi gia hạn hợp đồng với Arsenal.