Trưa 2/6, Việt Nam có thêm 50 ca COVID-19

Trong 50 ca mắc mới (BN7626-BN7675) có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 48 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 35 trường hợp, Bắc Ninh (12), Đà Nẵng (1).

2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

BN7673-BN7674 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Ngày 31/5, các bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 1/6 hai bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Số liệu thống kê của Bộ Y tế.

48 ca ghi nhận trong nước

BN7626-BN7635, BN7637-BN7642, BN7649, BN7651, BN7655, BN7658-BN7672, BN7675 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp.

BN7636 ghi nhận tại tỉnh Đà Nẵng: Nữ, 72 tuổi, là F1 của BN3880; đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 1/6 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN7643-BN7648, BN7650, BN7652-BN7654, BN7656-BN7657 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 6 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 6 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ.