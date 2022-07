Trọng tài bị nhổ nước bọt vào mặt ở sân Lạch Tray: Dân mạng lên án kẻ vô văn hóa

(VTC News) -

Hình ảnh và thông tin về việc trọng tài Hoàng Ngọc Hà bị cổ động viên túm cổ, nhổ nước bọt vào mặt nhanh chóng được lan truyền và trở thành chủ đề được quan tâm nhiều trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng phản đối kịch liệt, lên án hành vi quá khích đối với trọng tài, đồng thời đặt ra dấu hỏi về năng lực quản lý cổ động viên của CLB Hải Phòng cũng như việc đảm bảo an ninh của ban tổ chức trận đấu.

Một tài khoản bình luận trên diễn đàn bóng đá đông người quan tâm trên Facebook: "Có ai biết lý do vì sao cầu thủ, trọng tài chưa rời sân mà cổ động viên đi lại tự do trong sân không?". Một thành viên khác thắc mắc: "Sao không thấy an ninh xử lý?"

Kẻ quá khích túm cổ, nhổ nước bọt vào trọng tài Hoàng Ngọc Hà không đeo thẻ, do đó không phải nhân viên của ban tổ chức và 2 đội bóng, không có phận sự ở khu vực sân thi đấu. Vì thế, việc nhân vật này xuất hiện ở khu vực làm việc của tổ trọng tài khi ông Hoàng Ngọc Hà và các trợ lý đang làm báo cáo trận đấu là điều bất thường, cho thấy công tác an ninh ở sân Lạch Tray không được đảm bảo.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội lên án hành vi đe dọa, nhổ nước bọt vào mặt trọng tài.

Không ít người đặt vấn đề rằng nếu kẻ quá khích này không chỉ túm cổ, nhổ nước bọt vào mặt trọng tài mà là hành hung, tấn công thì trách nhiệm của lực lượng an ninh và ban tổ chức trận đấu ra sao.

Rất nhiều bình luận khác trên các trang mạng xã hội lên án hành vi này bằng những từ như "vô văn hóa", "vô ý thức" hay "côn đồ"... Một số khán giả theo dõi trận đấu còn chỉ ra rằng không chỉ một hành động cá biệt này mà trong nhiều trận đấu, các nhóm cổ động viên của CLB Hải Phòng nhiều lần lăng mạ trọng tài bằng những từ ngữ tục tĩu.

"Con sâu làm hỏng cả nồi canh, làm xấu màu áo đỏ của CĐV Hải Phòng", một cổ động viên trên mạng xã hội tỏ ý ngán ngẩm. Nhiều người khác chung nhận định, cho rằng những hành động như vậy không khác gì sự xuyên tạc đối với khẩu hiệu "Hải Phòng không lòng vòng" gắn liền với nhiều ấn tượng đẹp.

Video: Ông Hoàng Ngọc Hà bị CĐV túm cổ, nhổ nước bọt vào mặt

Một tài khoản bình luận: "Dẹp qua vấn đề chuyên môn đúng sai của trọng tài, hành động như vậy là vô văn hóa chứ không phải "chất Hải Phòng là không lòng vòng" nữa".

Có nhiều ý kiến kêu gọi phạt nặng ban tổ chức trận đấu - trong trường hợp này là CLB Hải Phòng, thậm chí đề nghị buộc đội bóng này phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả.