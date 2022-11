'Tro tàn rực rỡ' đoạt giải phim hay nhất 3 châu lục

Đêm 27/11 (rạng sáng ngày 28/11 theo giờ Việt Nam), tại Stereolux, thành phố Nantes (Pháp), bộ phim Việt Nam Tro tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã xuất sắc giành giải thưởng cao nhất Khinh khí cầu vàng (trị giá 6.000 Euro) tại Liên hoan phim Ba lục địa lần thứ 44 diễn ra từ ngày 18-27/11.

Liên hoan phim Ba lục địa (Three Continents Festival) là sự kiện điện ảnh thường niên từ năm 1979 tại Nantes, Pháp. Liên hoan dành cho tác phẩm của những đạo diễn đến từ châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin. Một số tên tuổi lớn nhất của điện ảnh thế giới đã được phát hiện ở đây, bao gồm Hirokazu Kore-eda (Nhật Bản), Souleymane Cissé (Mali), Hầu Hiếu Hiền (Đài Loan, Trung Quốc), Abbas Kiarostami (Iran), Vương Gia Vệ (Hong Kong, Trung Quốc)...

Mỗi năm, liên hoan phim có hạng mục tranh giải chính thức, các chương trình tưởng nhớ, tri ân, chuyên đề và các chương trình dành cho khán giả trẻ. Các thành viên ban giám khảo Liên hoan phim 3 lục địa năm nay bao gồm đạo diễn Pháp Stéphane Batut, Axelle Ropert. nhạc sĩ - diễn viên Ý- Senegal Moustapha Mbengue, nhà sản xuất phim Pháp Estelle Robin. Hội đồng giám khảo dành lời khen cho bộ phim Tro tàn rực rỡ vì “Vẻ đẹp đầy chất thơ của thế giới mà phim mô tả đầy lung linh, mê hoặc cũng như chân dung đáng yêu và tinh nghịch của 3 nhân vật nữ chính”.

Cảnh trong phim "Tro tàn rực rỡ".

Nhà sản xuất của Tro tàn rực rỡ - bà Trần Thị Bích Ngọc vui mừng chia sẻ: “Thông tin này thật sự quá bất ngờ, vì tôi và ê kíp hiện đang tập trung chăm chút cho buổi lễ ra mắt phim tại Việt Nam vào ngày 29 và 30/11 sắp tới. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng đã phải cắt ngắn chuyến đi Nantes để cùng ê kíp chuẩn bị cho ngày đặc biệt này. Khi đọc những dòng thư của ban tổ chức chia sẻ về sự tin tưởng mà họ trao cho bộ phim, tôi mới vỡ òa trong cảm xúc. Liên hoan phim tại Nantes là nơi phát hiện nhiều đạo diễn quan trọng của điện ảnh châu Á những năm qua. Tôi rất vui khi có thêm nhiều câu chuyện của Việt Nam bước ra thế giới. Mong những ngày tới, phim sẽ được khán giả Việt đón nhận và yêu mến”.

Liên hoan phim năm nay có 90 phim tham gia, trong đó hạng mục tranh tài chính thức Phim hay nhất là cuộc cạnh tranh của 10 phim đến từ Brazil, Pháp, Ấn Độ, Thụy Sĩ, Nhật, Iran. Phim Tro tàn rực rỡ là sản phẩm hợp tác của Việt Nam, Pháp và Singapore. Giải thưởng này là thành tích xuất sắc tiếp theo của bộ phim trên trường quốc tế, tiếp nối sự kiện được chọn là 1 trong 15 phim tranh giải tại hạng mục Main Section của Liên hoan phim Tokyo tháng 10 qua.

Ngoài giải thưởng cao nhất dành cho Tro tàn rực rỡ, liên hoan phim còn trao giải Ban giám khảo cho phim Scent of Wind của đạo diễn Iran Hadi Mohaghegh. Phim Jet Lag của đạo diễn Trung Quốc Xinyuan Zheng Lu nhận giải thưởng riêng mang tên A Special Mention. Giải này cũng dành tặng thêm cho diễn viên Sol Miranda trong phim Rule 34 của đạo diễn Brazil Júlia Murat. Phim The Winter Within của đạo diễn Ấn Độ Aamir Bashir đoạt giải Phim hay nhất do khán giả bình chọn.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên xây dựng nên tác phẩm điện ảnh Tro tàn rực rỡ từ cảm hứng với truyện ngắn Củi mục trôi về và Tro tàn rực rỡ nằm trong tập truyện ngắn Đảo của nữ văn sĩ Nguyễn Ngọc Tư. Phim lấy bối cảnh diễn ra ở xóm Thơm Rơm, vùng sông nước Cà Mau. Câu chuyện của vợ chồng Nhàn (Phương Anh Đào đóng) - Tam (Quang Tuấn đóng) trong phim được kể qua góc nhìn của Hậu (Juliet Bảo Ngọc Doling đóng) - cô gái vừa được gả cho Dương (Lê Công Hoàng đóng). Hậu yêu Dương với tình yêu thuần khiết. Nhưng Dương lại trao trái tim mình cho Nhàn - một người phụ nữ dành trọn tình yêu cho Tam. Không ai trong số họ có được hạnh phúc “cổ tích” với một cái kết viên mãn. Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 2/12.