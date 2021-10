Triệu tập 7 người liên quan vụ nổ trong đêm ở Hà Tĩnh

(VTC News) -

Ngày 8/10, lãnh đạo UBND xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ một tiếng nổ lớn trong đêm, hiện trường để lại vết máu và nhiều mảnh kim loại.

"Bước đầu xác nhận có tiếng nổ lớn, nhưng chưa xác định được tiếng nổ đó bắt nguồn từ vật gì. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với Công an huyện điều tra nguyên nhân vụ việc", vị lãnh đạo này thông tin.

Theo người dân địa phương, khoảng 22h đêm qua (7/10), tại khu vực nhà nghỉ Đức Hùng (ở thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) có một tiếng nổ lớn (nghi là lựu đạn).

Nhiều mảnh kim loại bay vào nhà dân, găm vào ôtô. Tại hiện trường còn có vết máu.

Khách sạn được cho là nơi xảy ra vụ việc. (ảnh H.N)

Theo một nguồn tin, vụ nổ xuất phát từ việc hai nhóm người có xích mích dẫn đến giải quyết mâu thuẫn. Sau tiếng nổ lớn, các đối tượng lên ô tô bỏ chạy.

Hiện 3 đối tượng tham gia vụ việc bị thương đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 tỉnh Nghệ An. Công an Hà Tĩnh đang triệu tập 7 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ.