Triệu hồi xe ô tô Audi model 2019 đến 2021 vì lỗi kỹ thuật nguy hiểm

Lý do là Công ty TNHH Ô tô Á Châu nhập khẩu và phân phối do một số đai ốc dùng để kết nối dầm sau của xe và thanh dẫn hướng trên hệ thống treo trục sau có thể bị nứt (gãy), gây nguy hiểm.

Theo đó, có tất cả 104 xe Audi bị ảnh hưởng, trong đó, có 95 xe đã bán ra thị trường và 9 xe còn ở các đại lý. Các xe thuộc diện triệu hồi bởi có một số đai ốc dùng để kết nối dầm sau của xe và thanh dẫn hướng trên hệ thống treo trục sau có thể bị lỗi trong quá trình chế tạo. Những đai ốc này có thể đã được lắp lên một số xe Audi được sản xuất trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2021.

Trong quá trình vận hành, kết hợp với các điều kiện ăn mòn từ môi trường bên ngoài thì các đai ốc này có thể bị nứt (gãy). Điều này có thể gây ra sự mất liên kết giữa bánh xe với hệ thống treo trục sau.

Nếu tình trạng này xảy ra trên xe, người lái có thể nhận biết khi có hiện tượng tay lái bị lệch khi lái thẳng về phía trước hoặc xe bị lệch sang một bên khi phanh hoặc tăng tốc và không loại trừ khả năng trục sau của xe có thể đột ngột đổi hướng trong quá trình di chuyển và mất kiểm soát ở tốc độ cao. Điều này dẫn đến xe có thể bị mất kiểm soát hoặc gây ra tai nạn mà không thể được nhận biết trước.

Chi tiết các model xe Audi do Công ty TNHH Ô tô Á Châu nhập khẩu và phân phối được triệu hồi.

Nguyên nhân của lỗi này được xác định là do sự ăn mòn ứng suất có thể gây ra trong một số lô sản xuất của đai ốc làm ảnh hưởng đến độ cứng của đai ốc dùng để kết nối dầm sau và thanh dẫn hướng trên hệ thống treo trục sau, kết hợp với các nhân tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn từ môi trường bên ngoài có thể dẫn đến việc đai ốc bị nứt (gãy) trong quá trình vận hành.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo chủ sở hữu các xe bị ảnh hưởng mang xe đến các đại lý của Audi để được hỗ trợ khắc phục giúp xe vận hành an toàn hơn. Thực hiện vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã và đang tích cực giám sát Chương trình triệu hồi, khắc phục lỗi do Công ty TNHH Ô tô Á Châu thực hiện.