Triệu hồi hơn 40.000 xe Kia và Huyndai tại Mỹ có nguy cơ cháy động cơ

Điều này diễn ra chỉ một tuần sau khi Kia và Huyndai phải chịu mức phạt dân sự kỷ lục 210 triệu USD với các cơ quan quản lý an toàn của Mỹ do không thu hồi kịp thời 1,6 triệu xe có các vấn đề động cơ.

Kia và Huyndai dính án phạt lên tới 210 triệu USD.

Các mẫu xe trong diện triệu hồi gồm Kia Optima Hybrid 2011-2013, Sportage 2012, Sorento 2012-2013, Forte và Forte Koup 2012-2013 với động cơ Theta II 2.4 lít; Forte, Forte Koup và Soul 2014-2015 với động cơ Nu 2.0 lít. Đối với Hyundai, các mẫu xe gồm Veloster 2015-2016, Santa Fe 2012, Sonata Hybrid 2011-2013 và Sonata Hybrid 2016.

Vấn đề xảy ra đối với Kia là đám cháy khoang động cơ có thể bùng phát khi đang lái xe. Nguyên nhân chính xác của lỗi này vẫn chưa được xác định. Các đại lý đang được hướng dẫn kiểm tra khoang chứa nhiên liệu hoặc rò rỉ dầu, hoàn thành kiểm tra động cơ và thực hiện bất kỳ sửa chữa cần thiết nào, có thể liên quan đến việc thay thế hoàn toàn động cơ trong một số trường hợp.

Ngoài ra, Kia cho biết hãng đang phát triển bản cập nhật phần mềm Hệ thống phát hiện cảm biến Knock.

Việc triệu hồi này bắt đầu từ năm 2019 khi một cuộc điều tra được tiến hành đối với các vụ cháy không do tai nạn. Tháng 7 năm ngoái, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) đã khuyến nghị Kia triệu hồi các xe nói trên do tỷ lệ khiếu nại cháy nổ cao hơn.

Kia cho biết quyết định thu hồi một số loại xe nhất định như một biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu mọi nguy cơ hỏa hoạn tiềm ẩn và được thực hiện dựa trên khuyến nghị của NHTSA. Cơ quan này xác nhận không có lỗi sản xuất hoặc thiết kế nào được biết đến và việc thu hồi là một biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu mọi rủi ro hỏa hoạn không đáng có.

Đối với Hyundai, vòng bi thanh kết nối trong động cơ có thể bị mòn sớm và làm hỏng động cơ. Điều này có thể làm tăng khả năng cháy động cơ hoặc chết máy, dẫn đến tai nạn.

Hyundai cho biết họ sẽ bắt đầu thông báo cho các chủ sở hữu bị ảnh hưởng vào ngày 22/1 và Kia sẽ thông báo vào ngày 27/1.