Triệt phá đường dây liên tỉnh làm giả con dấu, tài liệu số lượng lớn

Theo đó, Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 5 bị can để điều tra về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” xảy ra tại TP Thái Bình và một số địa phương khác.

Các bị can tại cơ quan công an.

5 bị can gồm: Nguyễn Sơn Thành (SN 1991, trú tại tỉnh Nam Định); Hoàng Thái Tuấn (SN 1999), Lê Bảo Tín (SN 1997), Vũ Thanh Sang (SN 1994), cùng trú tại TP.HCM và Phạm Trung Thành (SN 1983, trú tại TP Thái Bình).

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 2 máy tính xách tay, 7 điện thoại di động, 2 máy in màu, 18 con dấu cùng nhiều giấy tờ, văn bằng, tài liệu giả của cơ quan Nhà nước.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an xác định đây là đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước, hoạt động từ tháng 8/2022, do Nguyễn Sơn Thành cầm đầu.

Nhóm đối tượng đăng bình luận ở các bài viết trên mạng xã hội Facebook, chạy quảng cáo trên nền tảng Google nhận làm bằng cấp, các loại giấy tờ giả bằng các quảng cáo không cần thi cũng đỗ, cam kết phôi thật, bằng thật… đánh vào tâm lý nhiều người có nhu cầu đi du học, xuất khẩu lao động nhưng thiếu bằng cấp, chứng chỉ nghề không đủ điều kiện.

Tang vật vụ án

Để vận chuyển giấy tờ giả cho các cá nhân đặt hàng, Nguyễn Sơn Thành đặt vấn đề với Lê Bảo Tín là quản lý bưu cục thuộc Công ty Chuyển phát nhanh J&T (ở phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM) chuyển các giấy tờ giả cho Thành đăng ký tên sản phẩm là tranh thổ cẩm, tranh đính đá, sim thẻ, …. chọn hình thức thanh toán chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Để đối phó với lực lượng chức năng và Công ty chuyển phát, Thành thống nhất với Tín nếu các đơn hàng bị chuyển hoàn về bưu cục thì Tín sẽ hủy toàn bộ các đơn hàng.

Hiện, vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

