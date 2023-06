Triệt phá đường dây đánh bạc nhiều cấp 1.000 tỷ tại Hà Giang

Ngày 6/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của nhiều đối tượng khi đang hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Huy Trung, Bùi Thị Trang Nhung, Phạm Thị Nguyệt, Hoàng Thị Lan, Hà Ngọc Anh, Sìn Văn Chung, Trần Mạnh Hùng, Bùi Anh Tú cùng trú tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang và Nguyễn Tiến Hoàng (trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Đây là nhóm tội phạm cấu kết với các đối tượng tỉnh ngoài hình thành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Huy Trung (SN 1989, trú tại tổ 3, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). Quang sử dụng các ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại di động tạo thành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm nhiều cấp với số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng từ 2 đến 3,5 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay với tổng số tiền giao dịch trên 1.000 tỷ đồng… Trong quá trình khám xét, Cơ quan Công an thu giữ một số tài liệu, đồ vật có liên quan.

(Nguồn: Báo Công an Nhân dân)