Triệt phá đường dây cá độ gần 100 tỷ đồng ở Huế

(VTC News) - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá đường dây cá độ qua mạng Internet với quy mô gần 100 tỷ đồng.

Ngày 5/3, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế công an tỉnh này vừa triệt phá thành công đường dây cá độ có quy mô gần 100 tỷ đồng do đối tượng Trương Minh Quang (SN 1986, trú thôn Nam Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm đầu.

Đối tượng Trương Minh Quang. (Ảnh: CACC)

Theo đó, khoảng 4h cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp tại nhà 6 đối tượng gồm Trương Minh Quang; Trần Phan Mạnh Hùng (SN 1985, trú số 2 kiệt 280 đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế); Phạm Minh Thành (SN 1983, trú xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang); Nguyễn Thị Kim Phương (SN 1967) và Hồ Đắc Thanh (SN 1963 cùng trú số 5 đường Lê Quý Đôn, TP Huế) và Tôn Thất Có (SN 1972, trú tại thôn Tây Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang).

Qua quá trình khám xét, lực lượng công an tạm giữ gần 1,8 tỷ đồng, 4 cây vàng, 4 chiếc ô tô và nhiều trang thiết bị phục vụ việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng gồm máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại và hơn 3.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá trên mạng.

Một trong số những tang vật của vụ án. (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan công an, đối tượng Trương Minh Quang khai nhận, trang mạng mà đối tượng này quản lý có số tiền tương đương khoảng 100 tỷ đồng.

Đối tượng Trần Phan Mạnh Hùng giúp sức cho Quang thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng còn lại lấy nhiều trang mạng của Quang về để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra lệnh bắt tạm giam các đối tượng nêu trên để tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Đọc thêm: Phá đường dây cá độ tiền tỷ qua mạng

NGUYỄN VƯƠNG