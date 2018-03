Triệt phá chuyên án bán hóa đơn VAT giả, thu nhiều vũ khí quân dụng

(VTC News) - Lực lượng công an bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 3 khẩu súng ngắn và 29 viên đạn; 790 triệu đồng, với ước tính số lượng hóa đơn GTGT ghi khống lên hơn 10.000 tỷ đồng.

Chiều 13/2, Công an TP Hải Phòng cho biết, sáng cùng ngày, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa tới chúc mừng, tặng bằng khen và trao thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án PTL8 - Phòng An ninh điều tra (PA92) – Công an TP Hải Phòng.

Đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh, bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) lớn trên địa bàn TP Hải Phòng.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng Bằng khen và trao thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng PA92 phát hiện một ổ nhóm chuyên hoạt động mua bán trái phép hóa đơn VAT để thu lợi bất chính.

Xác định Lê Thanh Phong (SN 1975, ở thôn Vụ Bản, xã Tân Tiến, huyện An Dương) là đối tượng cầm đầu ổ nhóm hoạt động phạm tội, ngày 10/8/2017, Phòng PA92 đã xác lập chuyên án mang bí số PTL8 để đấu tranh.

Sau khi đã thu thập đủ chứng cứ, ngày 19/1/2018, Ban chuyên án đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ an ninh Công an Thành phố đồng loạt bắt giữ cả 8 đối tượng trong đường dây.

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, thu giữ số tang vật, gồm: 3 khẩu súng ngắn (loại súng công cụ hỗ trợ) và 29 viên đạn; 13 bộ con dấu của các công ty; 35 quyển hóa đơn VAT đã và đang sử dụng; 790 triệu đồng và nhiều tài liệu, chứng từ có liên quan khác.

Qua đấu tranh khai thác các đối tượng, Phòng PA92 làm rõ: từ năm 2007, Lê Thanh Phong cùng đồng bọn đã tổ chức thành lập và mua lại con dấu, hóa đơn, chứng từ các công ty để “diễn” trò “ma”, thu lợi bất chính.

Đến nay, Phong và đồng bọn đã có khoảng 50 công ty “ma”. Các công ty trên đều được các đối tượng thuê người đứng tên giám đốc để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn VAT.

Ước tính số lượng hóa đơn VAT các đối tượng đã mua bán trái phép với số lượng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống lên hơn 10.000 tỷ đồng.

Theo thống kê sơ bộ, 16/50 công ty “ma” của Phong tại cơ quan thuế cho thấy, đến ngày 29/1/2018, các công ty này đã mua bán 16.273 hóa đơn (tương ứng hơn 325 quyển hóa đơn), số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là hơn 5.600 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế VAT là hơn 560 tỷ đồng.

Ngày 29/1/2018, Phòng PA92 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng cùng về hành vi phạm tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Nhằm kịp thời khen thưởng, động viên thành tích xuất sắc trên, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng quyết định tặng bằng khen và trao thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Minh Khang