Trị thâm vùng da bị ảnh hưởng bởi hắc tố bằng lúa mì: An toàn và hiệu quả

(VTC News) -

Lúa mì được biết đến với khả năng làm sáng da.

Thành phần, công dụng cơ bản của lúa mì

Lúa mì (tên khoa học: Triticum spp) là cây lương thực, thuộc một nhóm các loài cỏ đã thuần dưỡng từ khu vực Levant và được gieo trồng rộng khắp thế giới. Hạt lúa mì được sử dụng để làm bột mì, cũng như được lên men để sản xuất bia, rượu hay nhiên liệu sinh học.

Trong lúa mì có chứa các chất như: nước, chất béo, protein, carbohydrate, phốt pho, chất xơ, kẽm, Axit Azelaic,.... cung cấp năng lượng cho cơ thể, bổ sung dưỡng chất và tác động đến da giúp da trắng sáng, mềm mịn.

Lúa mì có giúp mờ thâm, làm trắng?

Một trong những chất dễ gặp nhất trong các sản phẩm làm trắng là Hydroquinone, đây là hợp chất có tác dụng ức chế quá trình tạo melanin, do nó ức chế enzyme tyrosinase – Enzyme chính chịu trách nhiệm chuyển Tyrosin thành melanin. Nhưng, Hydroquinone có thể gây ra nhiều tác dụng như: kích ứng da, ban đỏ, đổi màu móng tay,… thậm chí gây ra bệnh bạch cầu nếu dùng quá liều.

Theo một báo cáo khoa học được đăng tải trên NCBI (Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Hoa Kỳ), chất Axit Azelaic có trong lúa mì hiệu quả hơn Hydroquinone trong việc làm mờ thâm da. Axit Azelaic can thiệp vào quá trình tổng hợp ADN, ức chế cạnh tranh tyrosinase và làm giảm sự hình thành gốc tự do, từ đó làm trắng da an toàn. Bên cạnh đó, dựa trên nghiên cứu của Boisnic S đăng tải trên NCBI, chiết xuất lúa mì còn giúp dưỡng ẩm và làm mềm da.

Axit Azelaic trong lúa mì hiệu quả hơn Hydroquinone trong việc làm mờ thâm da.

Với nguồn gốc tự nhiên và đặc điểm lành tính của mình, lúa mì là một giải pháp làm trắng vùng kín hoàn hảo. Người dùng sẽ không còn sợ bị kích ứng da và các tác dụng phụ nguy hiểm như các thành phần trước đây.

Genital Bleaching Cream - Kem làm trắng vùng kín hàng đầu Châu Âu

Genital Bleaching Cream là sản phẩm thuộc Thương hiệu Joydrops, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu dành cho thiết bị Y tế số 93/42/EEC, và CE Marking – sản phẩm đạt mọi tiêu chuẩn Châu Âu và được lưu hành tự do trên lãnh thổ Châu Âu.

Genital Bleaching Cream sử dụng chiết xuất lúa mì.

Sản phẩm dành cho cả nam và nữ, có tác dụng hỗ trợ điều trị các vùng da bị ảnh hưởng bởi hắc tố và thoái hóa da (làm cho da thâm sạm) như cơ quan sinh dục ngoài, nách, mông, vùng nhũ hoa, khe bẹn, vùng hậu môn… Sản phẩm giúp cải thiện và làm sáng màu vùng da bị ảnh hưởng, giúp loại bỏ khả năng tổng hợp hắc tố, khiến làn da vùng kín trắng sáng hơn và tái tạo một lớp da mới .

Người dùng sẽ cảm nhận được sự khác biệt sau 6 – 8 tuần sử dụng và hiệu quả rõ rệt nhất sau 12 tuần. Nên duy trì sử dụng thường xuyên để các vùng da đang điều trị không bị thâm trở lại.

Kem làm trắng vùng kín Genital Bleaching Cream được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ bởi Tập đoàn Turkuaz Saglik - Top 5 doanh nghiệp sản xuất ngành Y tế lớn nhất thế giới, Top 1 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sản phẩm thuộc nhóm Thiết bị y tế được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam và đã được cấp phép bởi Bộ Y Tế theo số 200002023/PCBA-HN.

Trong sản phẩm có chứa Chiết xuất lúa mì. Như đã nói ở trên, Lúa mì chứa Axit Azelaic được chứng minh có hiệu quả hơn Hydroquinone (được dùng phổ biến trong các sản phẩm làm trắng) trong điều trị vết thâm, vết sậm màu trên da, an toàn với nguồn gốc từ thiên nhiên. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ tăng cường độ ẩm và giảm nhăn cho da (theo nhiều nghiên cứu đăng tải trên trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Hoa Kỳ).

Sản phẩm được bảo vệ bởi 3 tem bảo mật chống hàng giả. Khách hàng được chi trả bảo hiểm trách nhiệm lên đến 1 tỷ đồng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: https://joydrops.vn/ hoặc liên hệ Hotline 1900 57 1236.