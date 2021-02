Nữ cán bộ y tế gặp tai nạn, thiệt mạng trên đường đi trực chốt chống dịch

(VTC News) -

Sáng 26/2, trả lời báo chí, ông Vũ Minh Thành - Bí thư Đảng uỷ xã Văn Tố (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) cho biết, trên đường tới điểm trực chốt COVID-19, một nữ cán bộ y tế địa phương gặp tai nạn giao thông và thiệt mạng.

Khoảng 18h ngày 25/2, tại Km20 tỉnh lộ 391 thuộc địa phận thôn La Giang, xã Văn Tố, xe máy BKS 34B3-446.86 do anh N.V.P. (SN 2000, trú tại thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ) cầm lái va chạm với xe máy BKS 34B3-677.89 do chị V.T.T. (SN 1986, trú tại xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, hiện là cán bộ Trạm Y tế xã Văn Tố) cầm lái.

Cú va chạm mạnh khiến anh P. và chị T. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ. Tuy nhiên, chị T. không qua khỏi và mất lúc 21h cùng ngày.

Chị T. (áo trắng) luôn nhiệt tình với công việc được giao.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chị T. đang trên đường tới chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 xã Văn Tố để thực hiện nhiệm vụ.

Cũng theo ông Vũ Minh Thành, chị T. là cán bộ dân số và phát triển Trạm Y tế xã Văn Tố. Thời điểm toàn tỉnh Hải Dương thực hiện cách ly xã hội từ 0h ngày 16/2 cũng là lúc chị T. bắt đầu nhiệm vụ trực chốt phòng chống dịch COVID-19.

Chồng chị T. là lao động tự do, đang nghỉ việc do dịch COVID-19, chị T. có 3 con, con thứ 2 của chị đã mất do bệnh ung thư máu, cháu nhỏ mới gần 3 tuổi.