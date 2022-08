Trao tặng sổ tiết kiệm cho gia đình 3 liệt sĩ Cảnh sát PCCC ở Hà Nội

Sáng 15/8, Hiệp hội phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Việt Nam phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP Hà Nội đã đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình 3 liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, tại 231 Phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vào chiều 1/8 vừa qua, đồng thời trao tặng mỗi gia đình một sổ tiết kiệm.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam trao tặng sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Mỗi sổ tiết kiệm là một món quà nhỏ, gửi gắm tình cảm của từng cán bộ chiến sĩ làm công tác PCCC, CNCH và Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam gửi đến gia đình của 3 liệt sĩ. Tại buổi trao tặng, đại diện ngân hàng cũng đi cùng đoàn công tác để đăng ký tên đại diện gia đình đứng tên sổ tiết kiệm.

Trao tặng sổ tiết kiệm tới gia đình liệt sĩ Đặng Anh Quân.

Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội chia sẻ: “Đối với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội, 3 liệt sĩ hy sinh là những chiến sĩ đã được tôi luyện, rèn luyện nghiệp vụ và có những đóng góp rất nhiều trong suốt quá trình công tác. Không những giỏi về chuyên môn, 3 liệt sĩ đều là những cán bộ xuất sắc, đam mê và luôn nhiệt huyết trong lĩnh vực cứu hỏa. Suốt quá trình công tác, cả 3 đồng chí đều đã cống hiến hết mình, luôn nghiêm túc trong công việc. Sự ra đi của các đồng chí là nỗi mất mát không gì bù đắp được của gia đình, cũng là nỗi đau, mất mát to lớn của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và của cả cộng đồng".

Đoàn thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sĩ Đặng Anh Quân.

Trao tặng sổ tiết kiệm đến đại diện gia đình của 3 liệt sĩ, Chủ tịch Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam, ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương mong rằng chút quà tuy nhỏ nhưng gửi gắm đến các gia đình, là tình cảm, sự biết ơn và tri ân đến 3 liệt sĩ hy sinh, mong phần nào xoa dịu đi nỗi đau thương này.

Đoàn thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Đỗ Đức Việt.

Xúc động trước tình cảm của đoàn công tác, cố nén nỗi đau, chị Nguyễn Thu Huyền, vợ của liệt sĩ Đặng Anh Quân, cho biết: "Đã 2 tuần trôi qua rồi, mọi người trở lại cuộc sống bình thường nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu nỗi mất mát. Thay mặt gia đình cảm ơn sự động viên, chia sẻ của mọi người giúp mẹ con tôi vượt qua cú sốc".

Đoàn thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sĩ Đỗ Đức Việt.

Đại diện gia đình, ông Đỗ Văn Tư, bố của liệt sĩ Đỗ Đức Việt cũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới tình cảm của đoàn gửi đến gia đình.