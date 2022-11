Trao quyết định chủ trương đầu tư khu công nghiệp Tân Tập, Long An

(VTC News) -

Theo quyết định này, KCN Tân Tập toạ lạc tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An, có quy mô diện tích 654 ha sẽ do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Long An làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Những năm gần đây, tỉnh Long An huy động nguồn lực để đầu tư mạnh mẽ vào các khu công nghiệp nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tăng trưởng công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để đạt được điều đó, tỉnh đã và đang tập trung hoàn thiện hạ tầng để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, lấy công nghiệp làm động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội.

Trước làn sóng chuyển dịch đầu tư trên phạm vi toàn cầu, việc thúc đẩy các dự án đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp như KCN Tân Tập không chỉ là một thành quả tiêu cho sự đầu tư của SAIGONTEL tại Long An, mà chương trình còn khẳng định sự sát sao của lãnh đạo địa phương trong công tác thu hút đầu tư, quyết tâm trở thành “điểm đến đầu tư thân thiện và hiệu quả”.

Trao quyết định chủ trương đầu tư khu công nghiệp Tân Tập cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Long An.

Dự án KCN Tân Tập hiện có vị trí chiến lược cho việc phát triển kinh tế và nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (TPHCM - Đồng Nai - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu - Tây Ninh - Long An - Tiền Giang); đồng thời vị là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ với các tuyến giao thông kết nối chính gồm: QL 1A, cao tốc TP.HCM – Trung Lương (kết nối đến Cần Thơ); cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Dây; các đường vành đai 1, 2, 3, 4...

Dự án cũng có vị trí thuận lợi để đến cảng quốc tế long An, cảng Hiệp Phước (cách 15 km), cảng Sài Gòn (cách 35 km), cảng Cát Lái (45 km), sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay Quốc tế Long Thành.

Ngoài hệ thống giao thông thuận tiện, lợi thế cạnh tranh của dự án còn là sự tổng hợp của hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại. Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Tân Tập sẽ được đảm bảo thông qua hệ thống cấp điện (mạng lưới điện quốc gia), hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, hệ thống viễn thông… luôn sẵn sàng.

Một trong những điểm nhấn khác biệt của khu công nghiệp Tân Tập so với các mô hình KCN truyền thống, đó chính là việc xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo Tân Tập (LA Innovation Techno Park) với diện tích 100 ha, nằm trong khuôn viên KCN.

Trung tâm sẽ là nơi có các chính sách tốt nhất được đề xuất và thực thi cho việc thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm quy tụ các nhà khoa học, đội ngũ trí thức và các tài năng trẻ về đây làm việc sinh sống; thu hút các hãng công nghệ, công ty lớn là các ‘con sếu đầu đàn’ chọn làm nơi làm việc, đặt nhà máy sản xuất.

Phối cảnh khu công nghiệp.

Ngoài ra, đây cũng là nơi ươm tạo, tăng tốc và phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm thu nhập cao, đồng thời là nơi diễn ra sự tương tác mạnh mẽ giữa các trường đại học, cơ quan nghiên cứu, các doanh nghiệp, tổ chức. Theo đó, trung tâm Đổi mới sáng tạo Tân Tập (LA Innovation Techno Park) dự kiến sẽ thu hút các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với tầm nhìn và định hướng chiến lược, KCN Tân Tập dự kiến sẽ thu hút hơn 6 tỷ USD nguồn FDI từ các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn và uy tín, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và cơ khí chính xác, đồng thời các nhà đầu tư này cũng là vệ tinh cho các tập đoàn lớn trên thế giới.

Khi đi vào hoạt động, ngoài gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chuyển hóa những vùng nông thôn kém phát triển thành những khu công nghiệp mới, dự án còn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa hiện đại, tạo ra một trung tâm tăng trưởng mới với mục đích phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh vùng và quốc gia cho tỉnh Long An.