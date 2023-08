Tranh chấp BĐS lớn bậc nhất miền Trung: Vì sao Bách Đạt An bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN?

(VTC News) -

Mới đây, Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam) quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Bách Đạt An do ông Lê Văn Khánh làm Tổng giám đốc. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4001109624.

Theo Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin Công ty Cổ phần Bách Đạt An bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cập nhận trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trước khi ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam có công văn phúc đáp nội dung công văn số 115/2023/CV-Cty ngày 27/7/2023 về việc cứu xét để giải quyết gia hạn tiến độ thực hiện các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư (lần 5).

Theo đó, sau khi rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cho rằng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư gồm: Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu dân cư và Chợ Điện Dương, Khu đô thị Sentosa Riverside, Khu dân cư An Cư 1, Khu đô thị 7B, Khu đô thị Bách Thành Vinh, Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng, đến nay đã hết tiến độ thực hiện dự án.

Công ty Cổ phần Bách Đạt An đã lập hồ sơ đề nghị gia hạn tiến độ thực hiện dự án. Trên cơ sở đề nghị gia hạn tiến độ dự án của chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã gửi văn bản lấy ý kiến các đơn vị liên quan, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Trong quá trình tham mưu gia hạn tiến độ các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy doanh nghiệp không thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; không hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định; không thực hiện công tác ký quỹ và ký quỹ bổ sung bảo đảm thực hiện dự án đúng quy định theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Công văn số 3711/CTQNA-QLN ngày 19/5/2023, Cục Thuế tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An. Lý do đề nghị thu hồi: Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định.

Một trong chín dự án hết tiến độ thực hiện của Công ty Cổ phần Bách Đạt An.

Trên cơ sở đề nghị của Cục Thuế tỉnh, ngày 27/6 vừa qua, Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) có thông báo gửi Công ty Cổ phần Bách Đạt An về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo đó, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký thông báo.

Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không được chấp thuận thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong khi đó, theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, tính đến nay, Công ty Cổ phần Bách Đạt An còn nợ thuế với số tiền 15,535 tỷ đồng.

Như VTC News đưa tin, 3 dự án tại thị xã Điện Bàn gồm: Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Bách Đạt và Khu đô thị Hera Complex Riverside xảy ra tranh chấp giữa Công ty Cổ phần Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty Cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam (nhà môi giới). Đây là vụ tranh chấp bất động sản được coi là lớn bậc nhất miền Trung với khoảng 1.100 lô đất nền đã được bán ra, thu về khoảng 700 tỷ đồng. Sau nhiều lần xét xử từ sơ thẩm đến phúc thẩm, TAND các cấp đều bác đơn khởi kiện của Công ty Cổ phần Bách Đạt An, buộc doanh nghiệp này tiếp tục thực hiện hợp đồng, nhanh chóng triển khai các dự án, bàn giao đất và sổ đỏ cho người dân. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng mua đất tại dự án.